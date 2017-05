Twee jaar cel voor gouverneur Jakarta wegens godslastering

Het vonnis is aanzienlijk hoger dan de eis. De aanklagers eisten in april een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar tegen Purnama, beter bekend onder zijn bijnaam Ahok. Hij heeft laten weten dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Purnama werd na de uitspraak meteen naar de gevangenis in Jakarta gebracht.

Het proces handelt over de uitspraken die Purnama het afgelopen jaar deed tegenover zijn tegenstanders. Hij zou kleinerend over de Koran hebben gesproken tijdens zijn politieke campagne voor het gouverneurschap.

Veel moslims en vooral de radicalere, namen aanstoot aan zijn opmerkingen en riepen op tot ontslag en vervolging van de gouverneur. Zij deden aangifte en massaprotesten volgden. De groep conservatieve moslims verzette zich al sinds Ahoks aantreden als gouverneur tegen hem. Volgens hen mogen moslims zich volgens de Koran niet door niet-moslims laten leiden.

Buiten de rechtbank in Jakarta schreeuwden conservatieve moslims leuzen tegen gouverneur Ahok. © AP

Tijdens het proces legde de gouverneur uit dat zijn kritiek zich niet richtte op de Koran, maar op de politici die het heilige boek van de islam tegen hem proberen te gebruiken. "Ik begrijp de beschuldiging, maar ik begrijp niet waarom ik wegens blasfemie ben aangeklaagd", aldus Ahok.

De kwestie kostte Purnama, de eerste etnische Chinese en christelijke leider van Jakarta, vorige maand hoogstwaarschijnlijk ook de gouverneursverkiezingen. Die verloor hij van voormalig minister van onderwijs Anies Baswedan, een moslim.

In de eerste ronde in februari ging de zittende gouverneur nog aan kop. Ahok is populair bij grote delen van de bevolking wegens zijn ‘schone’, niet-corrupte imago, zijn doortastende optreden en zijn infrastructurele projecten. Die moeten een eind maken aan de permanente verkeersopstoppingen en terugkerende overstromingen waar Jakarta mee te maken heeft. Ook in het bestuur van de metropool probeerde hij orde op zaken te stellen, waarbij hij regelmatig disfunctionerende bestuurders in het openbaar tot de orde riep.

Indonesië is met 250 miljoen inwoners een van de grootste democratieën in de wereld. Meer dan 200 miljoen Indonesiërs zijn moslim. Het christendom is in het Zuidoost-Aziatische eilandenrijk met ongeveer 20 miljoen gelovigen in de minderheid.

