Twee grote ego's samen aan tafel in het Witte Huis

Wat zou er op het menu staan als de Indiase premier Narendra Modi vanavond, als eerste buitenlandse leider, dineert in het Witte Huis in Washington? Het valt te hopen dat de Amerikaanse president Donald Trump hem geen steak of hamburgers serveert. Modi is vegetariër en rundvlees is al helemaal taboe.

Op het eerste gezicht hebben de twee leiders weinig gemeen: een conservatieve hindoe tegenover een christen die zelden een kerk bezoekt, een Indiër die op jonge leeftijd een gearrangeerd huwelijk aanging versus een Amerikaan die voor de derde keer is getrouwd, een yoga-liefhebber naast een weinig spirituele macho, een man die begon als arme theeschenker op bezoek bij een rijkeluiszoon.

Maar Modi en Trump hebben wel degelijk overeenkomsten: beide mannen worden door hun aanhangers gezien als sterke leiders, die pal staan voor hun eigen land. Hun tegenstanders zien hen als grote ego's die proberen zoveel mogelijk macht naar zich toe te trekken en weinig ophebben met kritische media. Trump zegt 'Make America great again', Modi's motto was al eerder 'Make in India'. Beiden proberen ze de maakindustrie in hun land te laten investeren.

Wrijving De eerste deal is ook al gesloten: de Amerikaanse regering heeft ingestemd met de levering van 22 drones die bedoeld zijn voor bewaking en surveillance, ter waarde van 2 miljard dollar. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten deze hoogtechnologische apparaten leveren aan een land dat geen Navo-partner is. Modi had gisteren een ontmoeting met circa twintig Amerikaanse zakenlieden. Maar juist op het vlak van handel en economie zijn er ook wrijvingen tussen Washington en Delhi. Leiders in het Amerikaanse Congres, zowel Republikeinen als Democraten, hebben Trump in een brief gevraagd om aan te dringen op meer toegang voor Amerikaanse bedrijven tot de Indiase markt. India legt volgens hen te hoge tarieven op en het belemmert import uit de VS ook met bureaucratie. India heeft andere zorgen: zo dreigt het voor burgers van dat land moeilijker te worden om te gaan werken in de VS. Juist in de bloeiende sector van software en internet, zoals bij de bedrijven in Silicon Valley, zijn veel Indiase IT'ers actief. In het gesprek dat Modi gisteren had met onder meer toplieden van Apple, Google en Amazon zal deze kwestie zeker ter sprake zijn gekomen.

Ingewikkelde verhouding Op het vlak van de internationale betrekkingen hebben de VS en India een ingewikkelde verhouding. Tijdens de Koude Oorlog was India een bondgenoot van de Amerikaanse aartsvijand de Sovjet-Unie. Nu stelt Delhi zich in Azië graag onafhankelijk op van China, waarmee Trump juist zaken probeert te doen. Bovendien is India verwikkeld in een langslepend conflict met Pakistan, een bondgenoot van de VS. Trump belde al in november vorig jaar met de Pakistaanse premier Nawaz Sharif en noemde hem daarna een 'geweldige vent'. Met Trumps voorganger Barack Obama had Modi een goede relatie opgebouwd, het is de vraag of Trump met zijn onvoorspelbare optreden die band kan versterken. Na zijn bezoek aan Washington reist Modi door naar Nederland. Hij wordt hier ontvangen door premier Mark Rutte en enkele ministers. Op het programma staan onder meer watermanagement, landbouw en duurzame ontwikkeling. Daarna volgt een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die vooral zal draaien om financiering voor arme mensen.

