Twee gedetineerden geëxecuteerd in Arkansas

De executie van Williams was aanvankelijk uitgesteld, omdat er volgens zijn advocaat bij de executie van Jones problemen zouden zijn geweest. Hij zou nog meer dan vijf minuten hebben bewogen, nadat hij een slaapmiddel toegediend had gekregen. Een uur later bepaalde dezelfde rechter dat het toch door mocht gaan.

Het was de eerste dubbele executie die in zeventien jaar tijd op dezelfde dag plaatsvond in de Verenigde Staten. Jones en Williams waren beiden ter dood veroordeeld voor moorden en verkrachtingen die zij in de jaren negentig hadden begaan.

Afgelopen week executeerde de Amerikaanse staat voor het eerst in twaalf jaar weer een ter dood veroordeelde man, Ledell Lee. Hij was veroordeeld voor een moord in 1993, maar zelf altijd zijn onschuld heeft volgehouden.

Een archieffoto van het middel Midazolam, een van de middelen die in Arkansas gebruikt wordt bij de executie van de ter dood veroordeelden. Enkele fabrikanten van de stoffen hebben bezwaar aangetekend tegen het gebruik van hun middel bij executies. © AP

Arkansas wilde deze maand aanvankelijk in een periode van elf dagen vier dubbele executies uitvoeren. De staat heeft haast omdat eind april de houdbaarheidsdatum verstrijkt van een van de drie middelen die daarvoor worden gebruikt. Vier van de acht terechtstellingen zijn echter tegengehouden. Komende donderdag staat in Arkansas een vierde dubbele executie op het programma.

Het lukte het farmaceutisch bedrijf McKesson eerder om via een rechter het gebruik tegen te houden van een van de drie middelen die nodig zijn bij de executies. Arkansas zou de spierverslapper vecuronium bromide onder valse voorwendselen hebben aangeschaft. McKesson zegt dat het middel niet aan Arkansas zou zijn verkocht als het bedrijf had geweten waarvoor het zou worden gebruikt. Maar het hooggerechtshof besloot echter in hoger beroep dat de spierverslapper toch mag worden ingespoten bij de executies.

