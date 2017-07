Twee doden tijdens proteststaking tegen Venezolaanse president Maduro

Op beelden is te zien hoe demonstranten molotovcocktails naar de politie gooien. De ordetroepen gebruiken traangas om actievoerders in toom te houden.

De oppositie in Venezuela kreeg de afgelopen vier maanden een recordaantal demonstranten op de been. Tijdens deze protesten zijn al ruim honderd doden en duizenden gewonden gevallen. Ook werden duizenden gearresteerd. De betogers protesteren tegen de plannen van Maduro om de grondwet te wijzigen. Volgens de oppositie wil de president het parlement opheffen en een dictatuur vestigen. Voor aanstaande zondag heeft de president verkiezingen uitgeschreven, waarbij een raad gekozen moet worden die als taak heeft een nieuwe grondwet op te stellen.

De actievoerders houden de socialistische regering bovendien verantwoordelijk voor de inflatie en het tekort aan voedsel en medicijnen in het land. Vorige week kwamen 7,5 miljoen kiezers – meer dan een derde – naar een alternatieve stembus om hun onvrede over de president te uiten. Kiezers werd gevraagd of zij vervroegde verkiezingen wilden, of er een nieuwe volksvergadering moet komen en of het leger de huidige grondwet moet beschermen. 98 procent van de stemmers heeft op deze vragen ‘ja’ geantwoord. Dit was een groot succes voor de oppositie.

Ordetroepen arresteren een man tijdens de protesten tegen president Maduro. © EPA

Buitenlandse druk Ook het buitenland voert druk op president Maduro om zijn plannen voor de grondwetswijziging een halt toe te roepen. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde sancties aan tegen dertien hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen uit het bestuur van Maduro. Hun tegoeden in de VS worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Samen met twaalf andere landen, waaronder Brazilië en Mexico, stellen de VS eerder al in een verklaring dat Maduro aanstuurt op 'de definitieve ontmanteling' van de democratie. Maduro lijkt niet onder de indruk van de sancties. “Wij erkennen geen enkele sancties”, zei hij in een reactie. Hij prijst de functionarissen die door de VS zijn beschuldigd van het ondermijnen van de democratie en de mensenrechten. Lees meer over de regering die Venezuela in een wurggreep heeft. Demonstranten in confrontatie met de politie tijdens de protesten tegen president Maduro. © AFP

