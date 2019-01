Twee doden tijdens incidentrijke oudejaarsnacht

Eerder tijdens de jaarwisseling kwam in het Friese dorp Morra iemand om het leven, vermoedelijk door vuurwerk, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft de straat waar het gebeurde, de Achterwei, afgezet. Morra is een dorp in de gemeente Dongeradeel.

Op beide plekken onderzoekt de politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft sterk het vermoeden dat de slachtoffers door vuurwerk om het leven is gekomen. Op foto’s is te zien dat de straat in Enschede op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie roept getuigen op zich te melden.

Drukke jaarwisseling De politie, ambulancemedewerkers en de brandweer hebben een drukke jaarwisseling achter de rug. De hulpdiensten werden tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsochtend 02.00 uur zo’n 3150 keer gealarmeerd via het P2000-netwerk, bijna de helft meer vergeleken met een jaar eerder. Zo schoten agenten in Rotterdam gericht op een auto die op hen inreed. Dat gebeurde rond 04.00 uur aan de Prins Alexanderlaan. Niemand raakte gewond. De inzittenden zijn aangehouden. De schoten werden gelost na een achtervolging. De politie wilde een auto aan de kant zetten die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, zetten de agenten de achtervolging in. De auto stopte in de buurt van station Alexander. Daar stapten de agenten uit, waarna de bestuurder op hen inreed, waarna de politie het vuur opende.

Scheveningen ontruimd In Scheveningen werd vannacht de boulevard ontruimd nadat een vonkenregen vanaf het strand landinwaarts waaide. Door de lucht vliegende vonken van het grote vreugdevuur veroorzaakten in de omgeving meerdere branden veroorzaakt. Door de wind woei het vliegvuur over het strand en door de straten: de Oude Kerk aan de Keizerstraat en andere panden in de omgeving werden vannacht de brandweer natgehouden. De boulevard van Scheveningen ligt vanochtend bezaaid met as. Omdat het publiek niet mee wilde werken bij de ontruiming greep de Mobiele Eenheid van de politie in.

Oogziekenhuis Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam kwamen tijdens de afgelopen jaarwisseling acht mensen binnen met oogletsel door vuurwerkongelukken. De helft van de letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn, meldt het ziekenhuis. Het aantal slachtoffers is ongeveer gelijk met een jaar geleden. De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn volgens oogarts Tjeerd de Faber wel iets ernstiger dan die van de voorgaande jaren: “De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk”, aldus Faber. Het jongste slachtoffer is vijftien jaar oud. Landelijke cijfers over het aantal vuurwerkslachtoffers worden in de loop van deze week verwacht. Hulpdiensten bij een woning aan de Gerststraat in Enschede waar een dode man werd aangetroffen. Waarschijnlijk is het slachtoffer door een explosie om het leven gekomen. © ANP

