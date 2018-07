Twee doden en gewonden door schietpartij in Toronto

Wat de aanleiding is van de schietpartij, is nog niet duidelijk. Getuigen spreken van een in het zwart geklede man die ongeveer 25 keer in het rond heeft geschoten met een pistool. De vermoedelijke dader is een negenentwintigjarige man. Toen de politie arriveerde is er een vuurgevecht ontstaan, maar het is nog onduidelijk over de dader om het leven is gekomen door een politiekogel.

John Tory, burgemeester van Toronto, noemt de schietpartij een 'afschuwelijke daad'. "Ik ben woedend dat iemand zo'n vreselijke aanval op onze stad en mensen die onschuldig zaten te genieten van een zondagavond heeft ontketend," zegt Tory in lokale media. "Ik zou mensen willen vragen geen conclusies te trekken voordat we meer informatie van de politie hebben."

Op Twitter verschenen beelden van de schutter, die uit het niets zijn vuurwapen trekt en begint te schieten.