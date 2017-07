Twee doden door krachtige aardbeving tussen Turkse en Griekse kust

De aardbeving met een kracht van 6.7 op de schaal van Richter had plaats rond 01.30 uur (00.30 uur Nederlandse tijd). Het epicentrum was in de buurt van de populaire Turkse badplaats Bodrum en het Griekse eiland Kos. De twee doden vielen in een bar in de stad Kos waar het dak instortte. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been.

Lees verder na de advertentie

De lamp slingerde, aardewerk viel uit de kastjes, de pannen maakten lawaai Christopher Hackland, duikinstructeur op Kos

“Er waren knallen en schokken”, vertelde Christopher Hackland, een de Schotse duikinstructeur op Kos, aan persbureau AP. “De lamp slingerde, aardewerk viel uit de kastjes, de pannen maakten lawaai. Er klink veel geschreeuw en gehuil uit het hotel. Het voelde alsof je in een pretpark was in een optische illusie waar het voelt alsof je ondersteboven bent.”

Heel wat ongeruste vakantiegangers in de getroffen streek maakten op Twitter melding van de beving. Hotelgasten op Kos mogen voorlopig de hotels niet meer in, en spreken over barsten in pleisterwerk en muren van gebouwen. In Bodrum werd uit voorzorg het ziekenhuis van de stad geëvacueerd. Mobiel bellen is er niet mogelijk omdat het netwerk overbelast is.

"De schade op Kos is niet wijdverspreid", zei een woordvoerder van de Griekse overheid. "Het vliegveld werkt en het wegennetwerk en de infrastructuur zijn in goede conditie. De schade was bij de bar en het oude deel van de stad."

We hebben op dit moment ruim 2700 va­kan­tie­gan­gers op Kos zitten Touroperator TUI

Nederlanders Of er Nederlandse slachtoffers zijn, kon het ministerie van Buitenlandse Zaken vanochtend nog niet zeggen. Het ministerie zegt in contact te zijn met de lokale autoriteiten om dat uit te zoeken. TUI, een van de grootste touroperators in Nederland, zoekt uit hoe het met de Nederlanders op Kos is. "We hebben er op dit moment ruim 2700 vakantiegangers zitten en onze reisleiders gaan langs de hotels om te kijken hoe het met de gasten is en in welke staat de hotels zich bevinden", zegt een woordvoerster. De luchthaven op Kos is volgens haar nog tot zeker 14.00 uur gesloten. "Voor zaterdag staan vanuit Nederland twee vluchten met vakantiegangers gepland. Of zij ook daadwerkelijk naar het eiland kunnen vertrekken, wordt uitgezocht." Tekst loopt door onder de afbeelding. Mensen wachten voor een ziekenhuis in de populaire Turkse badplaats Bodrum. © REUTERS

Vloedgolf Het Europese aardbevingscentrum EMSC meldde dat de aardbeving een kleine vloedgolf veroorzaakte. Gebouwen en straten liepen onder water en op veel plekken viel de stroom uit. Na de beving gingen veel mensen de straat op. Het EMSC waarschuwde mensen via sociale media om lager gelegen gebieden voorlopig te mijden. Het Griekse eiland Kos en de Turkse badplaats Bodrum zijn toeristische trekpleisters en populair onder Nederlanders.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.