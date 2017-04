Twee doden bij schietpartij Zoetermeer

De politie meldt verder dat er meteen een rechercheonderzoek is gestart. Over de toedracht is verder nog niets bekendgemaakt.

Het incident vond vanochtend rond 11 uur plaats op de Edisonstraat, een industrieterrein. De omgeving is afgezet en de politie zoekt met onder meer een helikopter naar de twee verdachten.

De slachtoffers werden zwaargewond aangetroffen en overleden korte tijd later. Over hun identiteit is nog niets bekend.

Volgens Omroep West is in de omgeving een uitgebrande BMW aangetroffen. Een getuige meldde wel dat hij kort na de schietpartij een BMW zag wegrijden, maar of het om dezelfde wagen gaat en of die verband houdt met de schietpartij is nog niet duidelijk.

