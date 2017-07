Twee doden bij schietpartij Israëlische ambassade in Jordanië

Moslims bidden zondag massaal buiten de stadspoorten van Jeruzalem uit protest tegen de veiligheidsmaatregelen. © AFP

De Jordaanse politie meldt dat voorafgaand aan de schietpartij twee Jordaniërs het zwaarbewaakte terrein van de ambassade op gingen. Israël doet geen mededelingen over het incident en verbiedt media in eigen land erover te berichten. Over het motief en de precieze toedracht zijn geen mededeligen gedaan.



In Jordanië groeide de publieke woede tegen Israël de afgelopen dagen wegens de situatie op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem, met onder meer de Al-Aqsa-moskee. Duizenden moslims gingen eerder in de Jordaanse hoofdstad en andere steden de straat op om te protesteren tegen het plaatsen van metaaldetectoren bij het heiligdom. Veel van de zeven miljoen inwoners van Jordanië zijn van Palestijnse origine.

Lees verder na de advertentie

Spoedvergadering De Israëlische regering laat zondag na een spoedvergadering weten dat de omstreden metaaldetector-poortjes bij de Al Aqsa-moskee blijven staan. 'Als ze niet naar de moskee willen, dan gaan ze maar niet naar de moskee', zei minister Tzachi Hanegbi over de Palestijnen die de veiligheidsmaatregel een schending vinden van de status rond het heiligdom.



Zondag werden ook nog eens beveilingscamera's opgehangen bij de toegang tot de moskee. De regering van Israël liet wel weten dat mogelijk op termijn minder beveiliging wordt ingesteld. De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil niet meer met Israël overleggen tot de poortjes weg zijn. Israël installeerde de metaaldetectors nadat op 14 juli twee Israëlische politieagenten bij de moskee werden doodgeschoten.



In Israël en in de Westelijke Jordaanoever leiden de maatregelen op de Tempelberg tot demonstraties waarbij meerdere Palestijnen om het leven kwamen en honderden gewond raakten. Afgelopen weekend stak een Palestijn drie Israëliërs dood in een nederzetting. Israëlische soldaten hebben vervolgens op de bezette Westelijke Jordaanoever 25 Palestijnen opgepakt. Een legerwoordvoerder zei dat negen arrestanten lid van de radicale soennitische beweging Hamas zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.