Twee belangrijke arrestaties aanslag Londen, dader was bekeerling

De 52-jarige Khalid Masood pleegde woensdag de aanslag met een auto bij het parlementsgebouw in Londen waarbij vijf doden vielen. Dat heeft de politie van de Britse hoofdstad bekendgemaakt. Masood werd geboren als Adrian Russell Ajao in het Engelse graafschap Kent. Hij bekeerde zich tot de islam en veranderde zijn naam.

Hoewel Masood eerder bij de inlichtingendiensten zijdelings in beeld kwam bij onderzoeken naar islamitische terreurdreiging, zag de geheime dienst MI5 in hem niet iemand die acuut een aanslag kon plegen. Dat maakte premier May gisteren bekend tijdens een verklaring in het Lagerhuis. Wel had de man uit Birmingham een behoorlijk strafblad, onder meer wegens verboden bezit van wapens en drugs.

Het is onmogelijk om iedereen die ooit onderdeel is geweest van een onderzoek permanent in de gaten te houden. En, zoals deze dader bewees, met een groot mes en een stevige personenauto heb je al de wapens in handen om een terroristische aanslag te plegen.

Onduidelijk is waarom Masood niet al langer in beeld was bij MI5. De Britse politie houdt op dit moment rond de drieduizend Britten in de gaten, voor het grootste deel geradicaliseerde moslims die in potentie bereid zouden kunnen zijn tot een aanslag op Brits grondgebied. Daarvan zijn er vijfhonderd die intensief onderzocht worden en slechts een klein deel wordt permanent geschaduwd.

Buurtbewoners beschrijven Masood tegenover The Guardian als een kalme man, die teruggetrokken leefde. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft via zijn eigen persagentschap Amaq de aanslag inmiddels opgeëist.

In zijn woonplaats Birmingham huurde Masood ook de Hyundai Tucson die hij voor zijn daad gebruikte. Ondanks de arrestaties gaan de autoriteiten nog altijd uit van één terrorist, al onderzoekt de politie of één van de arrestanten wellicht geholpen heeft met de voorbereiding van de aanslag.

Na de aanslag deed de politie invallen op zes adressen in Birmingham en Londen. Bij die invallen zijn acht mensen opgepakt, die op de één of andere manier in relatie stonden tot de man. De twee belangrijke arrestaties van vandaag komen daarbij.

Het kan suggereren dat Masood niet door IS getraind was, maar op eigen houtje handelde. Hij was vermoedelijk vooral door het IS-gedachtengoed geïnspireerd om de aanslag te plegen.

De aanslag werd uitgevoerd als reactie op een oproep om burgers van de coalitie te treffen, schreef persbureau Amaq in een bericht gisteren zonder de naam van Masood te noemen. Pas tegen de avond werd zijn identiteit door de politie onthuld. Dat doet vermoeden dat ook IS niet precies wist wie de aanslag pleegde.

Uit alle hoeken van de wereld

Van de veertig gewonden verkeren er vijf in kritieke toestand en twee in levensgevaar. Naar nu blijkt komen de slachtoffers uit alle hoeken van de wereld. Twaalf Britten raakten gewond, onder wie drie politieagenten, daarnaast raakten drie Franse scholieren, vier Zuid-Koreanen en twee Roemenen, een Pool, een Amerikaan, een Chinees, een Ier en een Italiaan gewond. Westminster Bridge is een geliefde plek onder toeristen. De brug biedt een uitstekend uitzicht op de Big Ben, het parlement en de London Eye. Veel mensen stonden gisteren in Westminster stil bij de omgekomen agent. De 48-jarige Keith Palmer bewaakte als 'bobby' één van de ingangen van het hek rondom het parlement. Hij overleed aan de gevolgen van de messteken. Vijftien jaar werkte Palmer in de parlementaire en diplomatieke beveiliging. "Hij was een echtgenoot en een vader. Vermoord tijdens zijn werk, werk waar hij van hield", zei premier May in een eerbetoon.

In het Lagerhuis gingen de debatten gewoon door en schoolkinderen konden net als altijd terecht voor rondleidingen in het oudste parlement ter wereld. Ook de Westminster Bridge werd door de politie in de loop van gisteren weer vrijgegeven.