Twaalf verdachten opgepakt in verband met de aanslag op het Telegraaf-gebouw

De verdachten zijn tussen de 20 en 27 jaar oud. De invallen vonden plaats in woningen, garageboxen en loodsen in onder meer Den Haag, Utrecht, Zaandam en Zwanenburg. De politie heeft een aantal spullen in beslag genomen, waaronder een auto, gestolen scooters en contant geld in beslag genomen.

Lees verder na de advertentie

De politie deed de invallen in verband met de aanslag op het pand van De Telegraaf afgelopen zomer. Een bestelauto reed op 26 juni door de glazen pui van het hoofdkantoor aan de Basisweg. Daarbij ontstond brand. Arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren betrokken bij de invallen

Volgens De Telegraaf denken politie en justitie dat de aanslag is uitgevoerd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan T., die achter een reeks liquidaties zou zitten.

Lees ook: