Twaalf jaar voor verkrachting Kampen

T. gebruikte zoveel geweld dat hij het risico aanvaarde dat het slachtoffer, een 17-jarig meisje uit Kampen, het niet zou overleven.

Lees verder na de advertentie

Het Openbaar Ministerie had elf jaar geëist voor poging tot doodslag en verkrachting. Dat de uiteindelijke straf hoger is, komt niet alleen door de ‘bijzondere ernst’ van de feiten, aldus de rechter, maar ook door de houding van de verdachte.

T. bleef ontkennen tot er na de vondst van DNA-sporen geen ontkennen meer aan was. Ook zegt hij spijt te hebben, maar heeft hij volgens de rechter op geen enkel moment getoond de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Het slachtoffer zal ‘voor altijd in het ongewisse blijven’ waarom juist zij doelwit was van het ‘gruwelijk en harteloos handelen’ van de dader.

Dat T., geboren in Soedan en gevlucht uit Eritrea waar hij vanaf zijn zestiende in het leger diende, leidt aan een posttraumatische stressstoornis en een alcoholverslaving, speelt niet mee in de strafmaat. Hij was volledig toerekeningsvatbaar, concludeert de rechtbank in navolging van deskundigen.

T. was volledig toe­re­ke­nings­vat­baar

De gewelddadige verkrachting in september vorig jaar maakte veel los in Kampen en omgeving. T. verbleef in het asielzoekerscentrum in Dronten. De familie van het slachtoffer vroeg zich af waarom een getraumatiseerde asielzoeker ‘s nachts op straat mocht zijn. De burgemeester van Kampen suggereerde in de plaatselijke media een ‘avondklok’ voor inwoners van het AZC. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, omdat het een vorm van onwettige vrijheidsberoving is.

Hoewel in de uitspraak kort wordt gerefereerd aan de impact van de gebeurtenissen op de samenleving, staat het leed van het slachtoffer voorop, benadrukt de rechter. Toen T. haar keel dicht drukte en haar hoofd onder water duwde in de nabij gelegen sloot, waardoor het zwart voor haar ogen werd, dacht het meisje dat ze het niet zou overleven. T. heeft haar voor het leven getekend en haar lichamelijke integriteit ‘op de meest verstrekkende wijze geschonden’, aldus de rechtbank.

Tijdens de zitting twee weken geleden gaf T. aan zijn straf te zullen aanvaarden. Zowel zijn advocaat als de Officier van Justitie zei er rekening mee te houden dat hij tot ongewenst vreemdeling wordt verklaard na het uitzitten van de straf.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.