Twaalf beveiligers Erdogan aangeklaagd voor knokpartij VS

De gevechten hadden plaats tijdens een bezoek van de Turkse president Erdogan aan de VS, afgelopen mei. Beveiligers van de president gingen op de vuist met betogers die een protest hielden tegen de Turkse regering. Elf mensen raakten gewond, onder wie een agent.



De aantijgingen tegen de twaalf van het beveiligingsteam maakt de politie donderdag officieel bekend. De kans is klein dat ze daadwerkelijk voor de rechter zullen verschijnen. Enkele uren na het incident vertrokken ze met Erdogan uit de VS.



De twee die wel gearresteerd zijn hebben de Turkse nationaliteit en wonen in de VS. Eerder arresteerde de politie al twee andere mensen, onder wie ten minste één demonstrant.

