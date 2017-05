Tutoyeren in interviews, botst dat met de journalistieke distantie?

Een vraag binnen de redactie is of zij in de krant moet meegaan met de tijdgeest van 'je' en 'jij', en of dat dit botst met journalistieke distantie. 'We leven in een maatschappij waarin 'u' niet meer vanzelfsprekend is', stelde een collega terecht.

Het debat op de redactie over 'u' of 'je' kent overeenkomsten met ik-verhalen in de journalistiek. In beide gevallen is het bewaren van journalistieke afstand in het geding. Dat media die distantie minder vanzelfsprekend zijn gaan vinden, zal veel lezers niet zijn ontgaan. Het heeft alles te maken met het huidige tijdsgewricht. Journalistieke ik-verhalen zijn vrij algemeen aanvaard, al zijn er lezers die er nooit aan zullen wennen.

In ik-verhalen bestaat geen journalistieke distantie Hun scepsis heeft als oorzaak dat de journalist zelf middelpunt is van de door hemzelf geschreven verhalen en zijn persoonlijke ervaringen en emoties ongevraagd deelt met de lezer. In ik-verhalen bestaat journalistieke distantie niet. De journalist voert de lezer mee op zijn privépad, deze moet hem op zijn geschreven woord geloven en mag zelf onderscheid aanbrengen tussen feiten en fictie. In het verlengde van geen of minder distantie ligt de vraag wat een journalist met het gebruik van 'je' en 'jij' beoogt. 'Je' is speelser van toon en brengt een interview meer ongedwongen over bij de lezer. Op het oog past dit prima in de huidige tijdgeest. Bij eerder in Trouw verschenen vraag-en-antwoordinterviews waarin het meer traditionele 'u' werd ingeruild voor 'je' was er bovendien niet één lezer die zijn afkeuring liet blijken. 'U' geeft de lezer zekerheid over distantie en duidt op respect voor de geïnterviewde. Het waren ook niet de minsten die werden geïnterviewd. Ik noem toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer, actrice en columniste Halina Reijn en journalist/schrijver Michel van Egmond. Toch is het vraag of de journalistiek het gebruik van 'je' moet willen. De nadelen zijn misschien minder in aantal, maar inhoudelijk wegen zij zwaarder. Zo hechten lezers aan onafhankelijke journalistiek, zonder zich af te hoeven vragen of journalist en geïnterviewde elkaars vrienden zijn. Voor een lezer kan alleen al die vraag de geloofwaardigheid van een interview aantasten. Het is zonde als een artikel hierdoor aan kracht inboet. Dat bevriende journalisten geïnterviewde professionals zijn, een argument dat onlangs werd gebruikt bij het interview in Trouw met actrice en programmamaakster Anousha Nzume, biedt de lezer geen enkele zekerheid over de vereiste distantie. Professionals zijn we allen, van auto-importeur tot journalist en hovenier tot vrijwilliger.

Overtuigende distantie belangrijk onderdeel journalistiek 'U' geeft de lezer zekerheid over distantie en duidt op respect voor de geïnterviewde. Een lezer kan tegenwerpen dat het 'schijnzekerheid' zou zijn. Zeker wanneer de journalist en de geïnterviewde elkaar al langer kennen vanuit hun verschillende professies kan dat het geval zijn. Een collega noemt het in dit licht 'lastig' om de werkelijkheid geweld aan te doen: tijdens het gesprek zeg je 'jij', in de krant 'u', waarmee het interview, toch al een constructie, nóg minder een verslag wordt van het echte gesprek. Dat laatste is een punt, maar tegelijkertijd verandert het gebruik van 'u' of 'je' inhoudelijk niets aan een interview. Het betreft de presentatie waarmee een journalist de lezer laat zien dat hij in zijn werk afstand houdt. Overtuigende distantie blijft een belangrijk onderdeel van journalistiek. Een jeugdig muzikaal talent of minderjarige sporter in een interview met 'u' aanspreken, duidt op wereldvreemdheid waaraan niemand behoefte heeft. Voor ieder ander kan toch het beste 'u' gelden, al zijn karaktereigenschappen - amicaal, prettig open, charmant - nog zo in het voordeel van ondervraagde.

