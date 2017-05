Tussen de hoogovens in deze staalfabriek is het nu ijzig stil

Het zou een prachtige locatie zijn voor een achtervolging in de nieuwste James Bond. De verlaten hoogovens bij de Zuid-Afrikaanse stad eMalahleni ogen als een reusachtig geraamte van roestend staal. "Ooit klonk overal lawaai", zegt voormalig fabriekswerker Gerard Smit (53). "We hadden elkaar hier nooit kunnen verstaan." Nu is het ijzig stil tussen de staalsmelters. Vogels hebben er vrij spel. Smits onderlip begint te trillen. "Ik heb hier 32 jaar gewerkt." Hij wendt zijn hoofd af. "Het is de eerste keer dat ik terug ben, dat ik deze plek zo doods zie."

Smit raakte, net als 2200 andere fabriekswerkers van Evraz Highveld Steel and Vanadium, ruim een jaar geleden zijn baan kwijt. "In juli 2015 werd de productie stilgelegd", zegt Hannes Visagie. Hij is directeur operationele activiteiten van het bedrijf. Even was er hoop op een overname, maar in februari 2016 viel het doek. "De sluiting heeft in totaal zelfs 17.000 mensen in eMalahleni hun baan gekost", zegt hij. "Veel bedrijven waren afhankelijk van de hoogovens." Visagie somt er een aantal op: verschillende mijnen, ingenieursbureaus, schoonmaakbedrijven, cateraars, wasserettes.

Het verdiende geld besteedt Highveld Steel aan het aflossen van de omvangrijke schulden. Alleen al oud-werknemers hebben in totaal nog 300 miljoen rand (ruim 20 miljoen euro) tegoed aan achterstallig salaris. De divisies die over een jaar of twee nog niet zijn verkocht of herstart, worden uit elkaar geschroefd en als schroot verkocht. Het stalen geraamte van de fabriek zal dan ironisch genoeg zelf worden omgesmolten. Nieuwe hoogovens komen er in eMalahleni daarna zo goed als zeker nooit meer. "De bouw van zo'n complex kost 35 miljard rand (2,5 miljard euro)", rekent Visagie voor.

Highveld Steel krijgt zo wat geld binnen en heeft 200 ontslagen werknemers weer aan werk kunnen helpen. "Bij deals bedingen we dat bedrijven zoveel mogelijk van onze oud-werknemers in dienst nemen", legt Visagie uit.

De sluiting van Highveld Steel als geheel is permanent. Visagie hoopt nog wel enkele divisies te verkopen of in ieder geval enkele onderdelen van de fabriek opnieuw op te starten. Voormalig concurrent ArcelorMittal heeft bijvoorbeeld al de grootste staalsmelter overgenomen. De verlaten directiekantoren staan te huur. En steenkolenmijnen in de omgeving leasen het treinspoor van de staalfabriek naar de havens aan de kust.

Steun Ons Staal

Bovendien is Highveld Steel niet het enige bedrijf in crisis. De volledige Zuid-Afrikaanse staalindustrie piept en kraakt. Vakbond Solidariteit - van vooral witte Afrikaners als Smit - lanceerde recent een noodactie voor de sector: Steun Ons Staal. "Ook bij andere staalfabrieken vallen massa's ontslagen", zegt vakbondsleider Marius Croucamp. Naar schatting verloren alleen al vorig jaar 25.000 mensen in de staalindustrie hun baan.

Voor de crisis zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen: een te kleine binnenlandse vraag en de import van Chinees staal met kunstmatig lage prijzen. Dat Aziatische land is goed voor de helft van de wereldwijde staalproductie. Op het verlaten smeltplatform van Highveld Steel wijst Visagie naar twee rood-witte schoorstenen van een splinternieuwe steenkolencentrale in de verte. "Voor de bouw daarvan was 820.000 ton staal nodig, maar wij mochten dat niet leveren", moppert hij. "De staalproductie in China krijgt zoveel subsidie dat het goedkoper was om Chinees staal naar Zuid-Afrika te verschepen en met vrachtwagens honderden kilometers de binnenlanden in te brengen. En onze hoogovens staan op slechts 22 kilometer afstand."

Wereldwijd is het aanbod van staal al langer groter dan de vraag

Ooit was het allemaal anders. Bij de ingang van het desolate directiekantoor hangt een poster die trots vermeldt dat onder meer de iconische Nelson Mandelabrug in het centrum van Johannesburg is gebouwd met staal van Highveld Steel. "Maar er was zeker 3 procent economische groei nodig om de vraag naar staal in Zuid-Afrika op peil te houden", legt Visagie uit. "Groei zorgt immers voor investeringen in de bouw en infrastructuur, waar staal voor nodig is." De groei in Zuid-Afrika zwakt echter al bijna een decennium lang af. Zij bedraagt momenteel nog niet eens 1 procent. "En van de export alleen kan een Zuid-Afrikaanse staalproducent niet rondkomen", legt Visagie uit. " Wereldwijd is het aanbod van staal al langer groter dan de vraag."

Tel daar nog enkele andere significante problemen van de Zuid-Afrikaanse staalindustrie bij op: hoge elektriciteitsprijzen door recente stroomtekorten en een parallelle crisis in de mijnsector. De mijnen zijn op twee manieren belangrijk voor de staalindustrie: voor de levering van mineralen en voor het afnamen van metalen booronderdelen. De meeste mijnen draaien dramatisch. In de jaren zeventig was de mijnsector nog goed voor 21 procent van het Zuid-Afrikaanse bruto nationaal product (bnp), en in 1987 bood zij nog werk aan 760.000 mensen. Intussen is het aandeel van de sector in het bnp geslonken tot 8 procent. En de bevolking van Zuid-Afrika mag zijn gegroeid van 35 naar 54 miljoen, tegenwoordig vinden nog slechts 450.000 mensen werk in een mijn.