Tusk ziet plaats in de hel voor brexiteers

Theresa May krijgt geen cadeaus als ze donderdag naar Brussel reist. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft een schot voor de boeg gegeven toen hij woensdag de Ierse premier Leo Varadkar ontving. De Europese Unie komt niet met nieuwe voorstellen voor de brexit en voorstanders van een Britse vertrek zonder goede afspraken verdienen ‘een speciaal plekje in de hel’.

Tusk zei dat hij wilde dat Groot-Brittannië de plannen om de EU te verlaten zou terugdraaien. Maar hij erkende niet meer te geloven dat de brexit nog te stoppen is, omdat zowel de premier als oppositieleider Jeremy Corbyn de uitkomst van het Britse referendum willen respecteren. De EU moet zich volgens hem nu voorbereiden op een chaotisch vertrek van de Britten.

De hardste woorden bewaarde Tusk voor “degenen die de brexit propageerden, zonder zelfs maar een schetsje van een plan” hoe die uitgevoerd moet worden. “Ik vraag me af hoe de speciale plaats in de hel eruitziet voor hen”, aldus Tusk. Zijn opmerking ging direct de wereld over via sociale media. Voormalig Ukip-leider Nigel Farage, een van de initiatiefnemers van het referendum, zei: “Na de brexit zullen we vrij zijn van niet verkozen, arrogante pestkoppen als u – dat lijkt mij de hemel.”

Een woordvoerder van premier May uitte zich wat meer gematigd, maar ook negatief. Hij vroeg zich af of de opmerking van Tusk ‘behulpzaam’ was. Varadkar herhaalde tijdens zijn ontmoeting met Tusk dat de afspraken die May en de EU eind vorig jaar maakten, nog altijd ‘de best mogelijke deal’ zijn. Maar het Britse parlement heeft die deal inmiddels afgewezen.

Na de persconferentie van Varadkar en Tusk bleef de microfoon nog even aanstaan, zodat te horen was wat de twee achteraf tegen elkaar zeiden. “De Britten zullen u hierom er vreselijk van langsgeven”, waarschuwde de Ierse premier voor de gevolgen van Tusks opmerking over de hel. Waarop de raadsvoorzitter alleen maar knikte en lachte.

De voorzitter van de Europese Raad is altijd meer uitgesproken geweest dan zijn collega Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Die moet, samen met de EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier, het vertrek van de Britten in goede banen leiden. Juncker ontvangt May donderdag, maar ook de verwachtingen voor dat gesprek zijn bepaald niet hooggespannen. Dinsdag bleek dat May met drie eerder geopperde en in Brussel onhaalbare voorstellen in haar tas afreist.

