Turntalent Eythora Thorsdottir (18) breekt door met twee EK-medailles

Nadat het 18-jarige turntalent vrijdag haar meerkampfinale had verprutst met een val van de balk en een onzuivere landing, sloeg ze vandaag wel toe. De turnster uit Poortugaal, een dorp onder Rotterdam, vierde haar internationale doorbraak met twee turnmedailles op balk (zilver) en vloer (brons). Ze is de eerste Nederlandse met een EK-medaille op balk sinds Verona van de Leur in 2002.

In de balkfinale gold het talent met IJslandse roots als underdog met landgenote Sanne Wevers, de regerend olympisch kampioene op dat toestel, als grote favoriet voor de titel. Wevers zette de wiebelende lijn door van de turnsters die voor haar in actie kwamen, waardoor ze met 13,341 op de vijfde plek eindigde.

Thorsdottir doorbrak die lijn, waarna ze met een loepzuivere oefening, goed voor 14,066 punten, op de eerste plek terecht kwam. Alleen de olympisch kampioene van 2004, de Roemeense Catalina Ponor, ging daar voor een uitzinnig thuispubliek nog overheen met een score van 14,566. Het brons was voor haar landgenoot Larisa Iordache met 13,966.

Een boegbeeld voor sierlijkheid Verlost van de druk om te presteren sloeg Thorsdottir daarna ook nog toe op vloer. De pupil van turncoach Patrick Kiens is sinds ze in 2015 haar EK-debuut maakte bij de senioren in Montpellier internationaal een boegbeeld voor sierlijkheid. Na een succesvol olympisch debuut, waar ze een historische negende plek haalde in de meerkampfinale, is Thorsdottir begonnen met een studie aan de dansacademie van Lucia Marthas. Op dezelfde school waar haar trainer Kiens studeerde, bereidt de turnster zich voor op een toekomst in de musicalwereld. Ze kan zingen, dansen, maar vooral mooi turnen. Haar oefening op vloer ziet Thorsdottir als een klein toneelstukje waarin ze een rol speelt. De ene keer is ze een prinsesje, dan weer een vampier. Haar choreografische kunststukjes zijn een wereld van verschil met de oefeningen die zijn volgepropt met krachtelementen die andere turnsters laten zien. Tekst loopt door onder de foto. De Russische Angelina Melnikova poseert met haar gouden medaille op het podium nadat ze de vloerfinale had gewonnen op het EK in Roemenië. Links naast haar Elissa Downie (GB) en Eythora Thorsdottir (NL). © EPA Maar met dansen alleen kom je er niet. Werken aan een hogere moeilijkheidsgraad is de grootste uitdaging voor de ranke turnster. Voor Thorsdottir zijn series die de echte powerturnsters zoals de Amerikaanse Simone Biles doen, onmogelijk omdat ze daar de kracht niet voor heeft. Toch stond ze vandaag op het podium achter de sterke Agelina Melnikova uit Rusland (14,100) en de Britse Elissa Downie (14,066). Thorsdottir won brons met een puntentotaal van 13,700, waarmee haar dag niet meer kapot kon.

Bart Deurloo viel Met twee medailles redde de turnster voor Nederland de eer op de Europese titelstrijd, waar Epke Zonderland vanwege studie ontbrak. Er waren vandaag ook medaillekansen voor Bart Deurloo in de finale op de rekstok, maar Deurloo viel tijdens zijn oefening van de rekstok waardoor een zesde plek het hoogst haalbare werd. Het lukt Deurloo nog niet om zijn beste kunsten te laten zien. De 26-jarige turner uit Ridderkerk aast al een tijd op een internationale turnmedaille. Hij heeft net als Zonderland de kwaliteit om een oefening neer te zetten met veel vluchtelementen en daarmee een hoge moeilijkheid, maar het lukt hem nog niet om op de belangrijkste toernooien zijn beste kunsten te laten zien. Bart Deurloo tijdens zijn oefening op de ringen. © EPA

