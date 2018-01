Turnster Sanne Wevers moest leren leven met de roem van olympisch goud

Soms kijkt ze weg als ze ziet dat ze wordt aangestaard. Dan zit Sanne Wevers op een terras waar mensen haar herkennen als de olympisch balkkampioene van Rio. "Soms heb ik geen zin in een praatje. Dan wil ik er gewoon een keer zitten als Sanne." Als een goedlachse, normale, maar vooral anonieme Twentse meid.

Na het olympisch goud moest Wevers leren leven met de roem. Dat was niet makkelijk, vertelt de 26-jarige turnster in een volgepakt Ziggo Dome waar ze in actie komt op een turnshow. "Je beseft soms wel dat je privacy echt weg is. Alles wat je doet ligt onder een vergrootglas. Het dieptepunt vond ik dat ik na de WK in Montreal voor mijn gevoel echt werd afgemaakt. Alsof ik al was afgeschreven voor Tokio."

Het jaar na het grote succes stond in het teken van wennen. Wennen aan de roem, de daarmee gepaarde verwachtingen, een nieuw leven als bekende Nederlander. Eén voordeel van de bekendheid als turnster: met de haren los - op de balk draagt ze altijd een strak knotje - wordt ze iets minder vaak herkend op straat.

Wevers moest ook wennen aan een nieuwe turncode. Na iedere olympische cyclus wordt er op een andere manier beoordeeld om de sport verder te ontwikkelen. Wat de juryleden in Rio mooi vonden, beoordelen ze hoger. Als ze iets niet meer willen zien, wordt dat strenger bestraft.

Ook Wevers moest zich aanpassen. Op de EK in Cluj in april werd ze vijfde in de balkfinale. Op de WK in Montreal ging het mis. Wevers vergat in de kwalificaties in haar oefening een onderdeel te turnen, waardoor ze de finale op balk miste. Wevers' grote kracht schuilt er in dat ze, als er iets mis gaat, tijdens haar oefening snel kan berekenen wat ze moet doen om de gemiste punten in te halen. Dat talent was in Canada haar valkuil. "Ik had wel zeven verschillende oefeningen die ik kon doen. Ik had teveel opties om te improviseren. Op een gegeven moment ben je te veel aan het berekenen en denken op die balk."

Wevers kwam er pas enige tijd na haar beurt achter dat ze iets was vergeten. Een black-out wil ze het niet noemen, maar het was wel 'heel zuur'. "Het was echt stom. Zoiets was me nog nooit overkomen. Ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen. Als ik dat element er wel bij had gehad, had ik gewoon in de finale gestaan. Dan sta je wel weer bij de top acht van de wereld. Dan turn je echt goed."

Wevers vindt dat ze te hard werd afgerekend op die ene stomme fout. "De Amerikaanse turnsters zijn er allemaal na de Spelen een jaar uit. Zo zwaar is het om altijd te blijven presteren. Ik ben er zelf heel trots op dat ik er wel gewoon weer sta."

De berichtgeving in de kranten slaat ze tegenwoordig over. Ze leest liever niet meer wat er over haar geschreven wordt. "Het is de mening van een journalist, maar mijn imago wordt er wel door bepaald. Iedereen vindt daar dan weer wat van, het is een hele rare wereld geworden door alle sociale media. Niemand beseft dat ik wel het hele jaar 35 uur per week in deze sport steek en er ook een heleboel voor opgeef."

Wevers heeft nooit overwogen om er zelf ook een jaar uit te stappen. Dat liet alle belangstelling niet toe. Na Rio gaf ze een hoop demonstraties, waarvoor ze toch fit moest zijn. "Daardoor zat ik toch elke dag weer in die hal."

Na het goud stroomde haar mailbox over van verzoeken vanuit de media, maar bij de sponsoren bleef het angstvallig stil. Turngoud maakte haar niet rijk. "De sponsors blijven nog wel wat achter. Dat is jammer. Mijn inkomen bestaat nog steeds uit de A-status van NOC-NSF. Ik moet er dit jaar weer voor werken om die te behouden."

De balkspecialiste heeft dit jaar ook nodig gehad om stappen te maken en nieuwe dingen uit te proberen op weg naar Tokio. Fouten maken kan ze zich nu nog veroorloven, straks niet meer.

Om haar olympische titel te verdedigen werkt Wevers aan een nieuwe opsprong met een blinde landing. In Rio deed Wevers een arabier flikflak met een hele draai. Dat moet nu een halve draai worden. Dat levert meer punten op omdat ze bij het landen op de balk geen zicht heeft op de balk.

Eén ding heeft Wevers zich voorgenomen: improviseren met zeven verschillende oefeningen gaat ze in belangrijke finales niet meer doen. Ze wil het bij één, twee of hooguit drie plannen houden.

Het moet haar op weg helpen naar nieuw eremetaal op belangrijke toernooien. Want Wevers doet nog altijd niets liever dan turnen. "In 2017 pakte het net verkeerd uit. Maar het proces ernaartoe was wel mooi. Ik geniet er nog steeds van dat ik elke dag met mijn sport bezig mag zijn."

