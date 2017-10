Turner Bart Deurloo wil stunten met eigen triple

Bart Deurloo koos voor een strategisch moment. Drie dagen voor de finale leek hem wel mooi. De 26-jarige turner, die morgen in Montreal in zijn eerste WK-finale staat, plaatste op zijn instagram-account een filmpje online.

Lefgozer

Daarin turnt hij achteloos vier vluchtelementen zonder tussenzwaai. Alsof het hem geen enkele moeite kost. "Grappig toch?", lacht Deurloo. Hij houdt wel van dat soort geintjes. Even zijn concurrenten laten zien wat hij allemaal kan. Om ze extra bang te maken voor de finale, waar morgen met Epke Zonderland en Deurloo voor het eerst sinds 2007 weer twee Nederlanders in staan. Tien jaar geleden streed Zonderland in Stuttgart samen met Jeffrey Wammes voor eremetaal op rek.

Deurloo mag zich dan graag presenteren als een lefgozer - het imago dat hem de bijnaam 'Bravoure Bartje' opleverde -, hij is serieuzer dan hij soms doet voorkomen.

Zijn trainer Jeroen Jacobs noemt zijn pupil een groot voorbeeld voor de andere turners bij de turnclub O&O in Zwijndrecht. "Hij is veel bezig met de jeugd in de zaal. Vaak vindt hij wat van de dingen die ze doen, daar zegt hij dan wat over. Daar wordt echt naar geluisterd."

Vanwege zijn excentrieke uiterlijk met een lichaam vol tatoeages (Deurloo zegt dat een abonnement op de tattooshop hem een hoop geld zou schelen) bestaan er over de turner veel vooroordelen. Hij zou een ontembaar ventje zijn. Onzin, zegt Jacobs. "Ik kan heel goed met hem communiceren, hij is nog nooit te laat op een training geweest. Hij is heel professioneel, altijd bezig met zijn sport."

Jacobs traint Deurloo sinds 2007. Als tiener had de turner al een voorliefde voor het vliegen over de rekstok, net als Epke Zonderland. De eerste keer dat hij een Kovacs deed, weet Deurloo nog goed.

Het liefst deelt hij het podium met Epke Zonderland, maar wel een trede hoger.

In de catacomben van het olympisch stadion in Montreal pakt hij meteen zijn telefoon erbij om het desbetreffende filmpje op te zoeken. Op een korrelig beeld is te zien hoe Deurloo als vijftienjarig ventje voor het eerst een salto achterover los van de rekstok maakt. "Ik was hem al maanden aan het trainen en pakte hem telkens bijna. Daarom filmde iemand het. Echt vet. Nu is het allemaal zo serieus. Als kind was het nog gewoon spelen."

De rekstok is altijd het favoriete turntoestel geweest van de alleskunner, die ook in de meerkamp excelleert. Deurloo vindt het 'gewoon leuk' om over de dwarsligger te vliegen. Kort nadat Epke Zonderland in Londen in 2012 olympisch kampioen werd met zijn combinatie van drie vluchtelementen, plaatste Deurloo al een video online waarin hij de triple in een training kopieerde.