Turkse Nederlanders vechten noodbevel Aboutaleb aan

Ongewild werd Sengezer Kürk het symbool van de rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam. De dagen na de diplomatieke crisis rond het weigeren van een minister was hij op vier Turkse televisiezenders te zien. En toen hij met een hoofdwond, opgelopen door een politieknuppel, in het ziekenhuis lag, belde minister van buitenlandse zaken Mevlüt Cavusoglu om te vragen hoe het ging. Een reactie van Nederlandse zijde kreeg hij niet.

"Het was alsof mijn vader en moeder ruzie hadden", zegt Kürk nu. "Mijn moeder bekommerde zich om mijn gezondheid, mijn vader was in geen velden of wegen te bekennen."

De Rotterdammer verwijt vooral burgemeester Aboutaleb dat hij niets liet horen, die was immers verantwoordelijk voor de politie-inzet. "Premier Rutte heeft gezegd dat hij de relatie met Turkije wil verbeteren. Maar Aboutaleb blijft herhalen dat hij in zijn recht stond."

Die houding heeft Kürk (38) gesterkt om met nog tien demonstranten die gewond raakten een bezwaarschrift in te dienen tegen de door Aboutaleb afgekondigde noodbevelen. In februari staat een hoorzitting gepland. Als zijn cliënten in het gelijk worden gesteld, sluit advocaat Simon van der Woude niet uit dat hij de geleden schade op de gemeente gaat verhalen.

Volgens Van der Woude was voor een noodbevel 'onvoldoende noodzaak'. Een noodbevel kan alleen worden afgekondigd als ernstige wanordelijkheden of rampen dreigen. De advocaat betwijfelt of de openbare orde dusdanig in het geding was.

In een reconstructie in de Volkskrant van gisteren, komt hoogleraar Europees en Internationaal recht Tom Zwart tot eenzelfde conclusie. Volgens hem moet Nederland excuses maken aan Turkije voor het weigeren van twee ministers.

Campagnebijeenkomst

De avond van 11 maart was Sengezer Kürk op een bruiloft in Duitsland. Al de hele week las hij berichten dat minister Cavusoglu voor een campagnebijeenkomst naar Rotterdam zou komen, maar het laatste nieuws was dat hij niet welkom was. In de loop van de avond ontving Kürk steeds meer appjes. Als voorzitter van een streekvereniging in Nederland kent Kürk een aantal Turkse parlementariërs. Ze wilden weten wat er aan de hand was in Rotterdam. Was hij veilig? Kürk besloot naar huis te rijden.

Rond half 12 's avonds kwam hij aan bij het consulaat. Nog zeker duizend Turkse Nederlanders stonden voor de deur. Er werd gezwaaid met Turkse vlaggen en de naam van president Erdogan werd gescandeerd. In het hofje achter het consulaat stond toen nog de auto van minister Kaya. Zij had geprobeerd naar binnen te gaan, maar was tegengehouden door de politie.

