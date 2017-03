Turkse minister wil toch in Rotterdam spreken

Eerder werd bekend dat een Rotterdams restaurant Cavusoglu had aangeboden zijn bijeenkomst daar te houden. Het ging om het restaurant van Yunus Kayis, een kandidaat-Kamerlid van Denk.

De organisatie achter de ja-campagne voor het Turks referendum van 16 april wilde eerder deze week nog uitwijken naar een andere gemeente, toen burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zei dat hij een verkiezingsbijeenkomst met de minister waarschijnlijk zal verbieden.

Volgens een woordvoerder van Aboutaleb ‘blijft de burgemeester bij zijn standpunt’ nu de minister toch naar Rotterdam lijkt te komen. Morgen bepaalt de gemeente wat voor maatregelen ze neemt, mocht de minister komen. Eerst zou Cavusoglu spreken in een zaal in de deelgemeente Hoogvliet, maar de uitbater besloot zijn locatie toch niet beschikbaar te stellen.

Eerder vrijdag zeiden de organisatoren nog dat de minister in Rotterdam zal landen, en daarna zal spreken in ‘de driehoek Amsterdam, Den Haag en Rotterdam’. Nu lijkt de keuze definitief op Rotterdam gevallen, dat een grote Turkse gemeenschap heeft. De organisatie verwacht enkele honderden toehoorders voor Cavusoglu's optreden, aan het einde van de middag in de Maasstad.

Aboutaleb zit in zijn maag met een toespraak in zijn gemeente, omdat hij denkt dat die de spanningen binnen de Turkse gemeenschap opnieuw zal aanwakkeren. Hij vreest een verstoring van de openbare orde.

Na de afwijzing van Aboutaleb, afgelopen woensdag, ging de organisatie op zoek naar een plek buiten Rotterdam, maar daar kreeg ze alleen maar afwijzingen. Tot vandaag hadden zo’n 25 gemeenten kenbaar gemaakt dat zij de minister niet welkom heten. Minister Cavusoglu heeft eerder deze week al aangekondigd hoe dan ook in Nederland te spreken.

