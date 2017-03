Turkse hackers kraken honderden accounts

Vermoedelijk lukte het een groep pro-Turkse hackers op andermans naam te twitteren. Dat ging niet via Twitter zelf, maar via Twitter Counter, een app die statistieken bijhoudt over tweets en volgers.

Eerder deze week werden verschillende Nederlandse websites overgenomen door vermoedelijk Turkse hackers. Enige tijd was op die sites niet de normale homepage te zien, maar een wapperende Turkse vlag met in het Engels de tekst: "Jullie Nederlanders denken dat we niets zullen doen, maar jullie hebben het mis. We zullen nooit vergeten wat jullie ons hebben aangedaan." Ook klonk er Turkse muziek.

Omer Ginor, CEO van het oorspronkelijk Nederlandse bedrijf achter Twitter Counter, laat weten dat daders geen toegang hebben gekregen tot wachtwoorden of creditcardgegevens van de gehackte accounts. Wel lukte het hen om tweets te versturen uit naam van anderen.

Toen bekend werd dat hackers met Twitter Counter berichten via andermans accounts verstuurden, blokkeerde het bedrijf direct alle mogelijkheden om de app te gebruiken. Twitter zelf deed hetzelfde. Hoeveel accounts er precies door de aanval zijn getroffen, is volgens Gidor onmogelijk te traceren. Ook de daders zijn niet zomaar te achterhalen. “Alles wijst erop dat het om een pro-Erdogan groep uit Turkije gaat,” zegt Gidor. “Maar het is niet alsof ze hun nummer hebben achtergelaten.”

Dat de hack heeft kunnen gebeuren via Twitter Counter is opvallend. In november vorig jaar slaagden eveneens Turkse hackers erin om via de app ongewenste berichten te verspreiden via de Twitteraccounts van onder anderen tijdschrift The New Yorker en voetballer Lionel Messi.