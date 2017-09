Turkse film suggereert weinig subtiel dat Gülen achter de coup zat

Het concept van de serie is simpel: Polat Alemdar is een woest aantrekkelijke geheime agent die zijn land, familie en vele vrouwen verdedigt tegen allerlei schurken. Een soort James Bond dus, maar dan met een Turks nationalistisch sausje. De ‘wolven’ in de titel zijn een verwijzing naar het mythische symbool voor de oudste Turken. De bedenker van de serie, Osman Sinav, was in de jaren tachtig dan ook lid van de ultra-nationalistische beweging ‘de grijze wolven’.

De serie levert al jaren sappig commentaar op Turkije’s politieke actualiteit, doorgaans volgens de lijn van de regerende AKP. Zo was het hoofdthema in de vroege jaren 2000 de strijd tegen de ‘diepe staat’, het oude seculiere establishment waartegen Erdogan streed. Ook de Irak-oorlog, Turkije’s onderhandelingen met de Europese Unie of de Cyprus-kwestie kwamen aan de orde.

De coup-poging van afgelopen jaar kon dus niet uitblijven. De trailer (de film zelf is pas vanavond te zien) laat geen twijfels bestaan over wat er die nacht gebeurd is: een man die als twee druppels water lijkt op Fethullah Gülen doet zijn plannen uit de doeken om Turkije over te nemen terwijl Westerse genodigden mee luisteren. Ondertussen vecht geheim agent Polat tegen de vernietiging van het vaderland en tracht hij de bombardementen op onschuldige burgers te stoppen. De film speelt gretig in op de stemming onder de meeste Turken dat Gülen achter de couppoging zat waarbij 250 mensen stierven.