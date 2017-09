Turkse film over coup zorgt voor spanning

De nieuwe film – Vatan betekent ‘vaderland’ – gaat over de couppoging in Turkije van vorig jaar. “Een onheilspellende nacht waarin de Turkse Natie met haar vaderlandsliefde een heldenverhaal heeft geschreven”, staat er in de aankondiging op de website van Pathé. De vertoningen zorgen vooraf al voor onrust.

Bij het meldpunt van anti-discriminatiebureau Radar zijn al verontruste telefoontjes binnengekomen van Nederlandse Turken die vrezen dat de film nieuwe spanningen zal veroorzaken. De schurk in de film lijkt sprekend op prediker Fethullah Gülen, die door president Erdogan wordt gezien als het brein achter de couppoging van vorig jaar. Nederlandse Gülenaanhangers denken dat de film olie op het vuur gooit in de toch al gespannen verhoudingen tussen Erdogan-aanhangers en hen.

Mensen wegzetten als terroristen

Daarom debatteert de Rotterdamse gemeenteraad donderdagochtend over de film. Aanvrager Sven de Langen, fractievoorzitter van het CDA, benadrukt dat zijn fractie de film niet wil verbieden. “Dat past niet bij dit land en hoe we hier met films omgaan.” Wel wil hij Rotterdam ‘weerbaarder maken voor invloeden van buitenaf’. “Ik verwacht dat deze film weer een negatief effect zal hebben op de Rotterdamse Turkse gemeenschap. Ik wil niet staan te kijken als dat gebeurt, maar klaar zijn voor de mogelijke gevolgen.” Op basis van de trailer en Turkse krantenstukken vreest hij dat de film een groep mensen ‘wegzet als terroristen’.

De film gaat donderdag al in première in Nederland, vrijdagavond is de publiekspremière in Amsterdam, waar ook hoofdrolspelers van de film aanwezig zijn. Op het Europese vasteland zijn ook zulke publiekspremières in Berlijn en Keulen. Een woordvoerder van Pathé zegt dat de bioscoop ‘geen standpunt’ op het gebied van politiek en religie inneemt. “Wij programmeren breed en voor alle stromingen in de maatschappij.” Wel zegt de woordvoerder dat bezoekers geen politiek mogen uitdragen, dat is tegen de huisregels.