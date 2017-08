Turkije wil smokkel door Al-Qaida naar Syrië aanpakken

Turkije gaat meer toezicht houden op de grens met Syrië nu Al-Qaida de grenspost Bab al-Hawa heeft overgenomen. De terreurbeweging - die ook Hayat Tahrir al-Sham heet - is al weken actief bij de Syrische grenspost in de provincie Idlib, nadat het eerder alle grote steden in het gebied veroverde.

Bab al-Hawa is een belangrijke inkomstenbron voor de jihadisten in Syrië. Wie de grenspost in handen heeft, kan maandelijks ongeveer een miljoen dollar opstrijken aan smokkelwaar en accijnzen. De Turken zeggen te vrezen dat het geld nu in de zakken terechtkomt van Al-Qaida, en dus besloten zij om alle niet-humanitaire goederentransporten naar Syrië voortaan te beperken.

Turkije laat alleen nog humanitaire transporten door

De Turkse stappen volgen op zware kritiek vanuit Amerika. Washington vindt dat Ankara te weinig doet tegen de jihadisten in Syrië. Anders dan zijn voorganger Obama maakt president Trump zich ernstige zorgen over de opmars van Al-Qaida in Idlib.

Zware prijs Hij besloot bijvoorbeeld onlangs om het wapenprogramma van Obama, waarbij Syrische rebellen en jihadisten jaarlijks voor zo'n miljard dollar aan wapens kregen, meteen stop te zetten. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken liet vorige week weten dat als Idlib verder in handen komt van Al-Qaida, de VS niets meer voor de Syriërs in het gebied kunnen betekenen. In de praktijk betekent dit dat de Amerikanen geen protest meer zullen aantekenen als de Russen de provincie bombarderen. "Iedereen moet weten dat Jolani (de leider van het Syrische Al-Qaida, red.) en zijn bende verantwoordelijk zijn voor de zware prijs die Idlib zal betalen", aldus de Amerikaanse diplomaat Michael Ratney.

Nieuwe smokkelroutes In Idlib wonen naar schatting zo'n twee miljoen mensen, die voor een groot deel afhankelijk zijn van humanitaire hulp uit Turkije. Zij worden bijna dagelijks bestookt door Syrische en Russische bombardementen. Turkije legt ook de schuld bij Al-Qaida voor de malaise in het gebied. "Totdat die groepering de controle over de grensovergang opgeeft, of deze ten minste vermindert, zullen er strenge controles plaatsvinden en zal de goederenstroom afnemen, met uitzondering van humanitaire hulp en voedseltransporten", aldus de Turkse minister van handel, Bulent Tufenkci. De stappen zullen de economie in het verpauperde Idlib vrijwel zeker raken. Hierdoor groeit ook het risico dat er nieuwe smokkelroutes zullen ontstaan.

