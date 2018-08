Turkije waarschuwt voor 'grote schade' aan betrekkingen na sancties VS

De sancties werden afgekondigd naar aanleiding van de rechtszaak tegen de Amerikaanse dominee Andrew Brunson. De Turkse autoriteiten arresteerden Brunson in 2016 na de mislukte staatsgreep in het land. Hij wordt onder meer beschuldigd van steun aan terreurorganisaties. De dominee woont al meer dan twintig jaar in Turkije en leidt een kleine protestantse kerkgemeente in Izmir.

De sancties zullen pogingen om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren 'grote schade' toebrengen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu liet in een verklaring weten dat de Amerikaanse sancties niet zonder gevolgen zullen blijven.

De regering-Trump kondigde tegen de Turkse justitieminister Abdülhamit Gül en binnenlandminister Süleyman Soylu sancties af als pressiemiddel om Brunson vrij te krijgen. Het Witte Huis zegt dat daardoor mogelijke bezittingen van de twee ministers in de VS bevroren worden. Amerikaanse burgers mogen met hen ook geen zaken doen.

De Turkse regering heeft eerder gezegd Brunson te willen ruilen voor prediker Fethullah Gülen, die in de Verenigde Staten woont. Gülen wordt door de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de couppoging van meer dan twee jaar geleden.