Turkije verhoogt importtarieven voor producten uit de VS na Amerikaanse 'aanval'

In totaal hebben de heffingen een waarde van 533 miljoen dollar, in handelstermen een relatief kleine som geld die Amerikaanse bedrijven niet veel schade zal toedoen. De heffingen lijken dan ook vooral een politiek statement richting de VS. In het weekeinde verhoogde de Amerikaanse president Donald Trump de tarieven op aluminium en staal uit Turkije en dreigde met meer sancties. Hierop reageerde de Turkse president Erdogan met het dreigement Amerikaanse elektronica te boycotten, zoals iPhones van Apple. De Amerikaanse smartphonefabrikant heeft een marktaandeel van 22 procent in Turkije.

Ondertussen lijkt de koers van de Turkse lira enigszins gestut. Maandag lag het dieptepunt nog op 7.24 lira per dollar, een waardedaling van 98 procent sinds het begin van het jaar. Na maandag nam de lira weer in waarde toe: gisteren schommelde die op ongeveer 6,10 lira per dollar. De stijgende koers van de lira lijkt het gevolg van maatregelen die de Turkse toezichthouder voor banken BDDK gisteren doorvoerde. De BDDK perkte de handel in buitenlandse valuta in waardoor het lastiger is om lira te ruilen of verkopen voor bijvoorbeeld dollars. Ook is het voor beleggers moeilijker gemaakt om te speculeren op een waardedaling van de Turkse munt.

Ondanks de groei zijn er nog steeds fundamentele zorgen over de Turkse economie. Analisten blijven hameren op een renteverhoging, om zo de inflatie tegen te gaan. President Erdogan houdt een renteverhoging tegen. Een hogere rente zou de economische groei vertragen meent Erdogan.

