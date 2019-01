Turkije: Uitgezette Nederlandse journaliste heeft banden met het al-Nusra Front

Volgens zegsman Fahrettin Altun is zij vanmorgen uitgezet als voorzorgsmaatregel. “Als een geloofwaardig buitenlands overheidsbureau je vertelt dat een van zijn burgers banden heeft met terrorisme, neem je geen enkel risico. Alleen de Nederlandse autoriteiten zijn in staat om uit te leggen waarom zij tot die conclusie zijn gekomen. We zullen niet speculeren over de geloofwaardigheid van hun inlichtingen.’’

Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelt de door Turkije uitgezette correspondente Boersma als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Daarbij zijn verscheidene verdachten betrokken. Boersma wordt zelf niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk, meldt een woordvoerster van het OM.

Boersma is dan ook niet aangehouden toen zij donderdagochtend op Schiphol aankwam. De woordvoerster wilde niet zeggen of de journaliste is verhoord. Ook wil ze niet kwijt om welk terreuronderzoek het gaat. Wel bevestigde het OM dat het in het kader van datzelfde onderzoek informatie heeft verstrekt aan de Turkse autoriteiten. Dat gebeurde recent. Die informatie ging over de journaliste, aldus de woordvoerster. Ook stelde het OM in deze zaak vragen aan Turkije. Boersma is volgens het OM echter niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd.

Perskaart

De Turkse politie hield Boersma woensdagochtend in Istanbul aan toen ze zich meldde bij de immigratiedienst voor verlenging van haar verblijfsvergunning. Op een politiebureau kreeg ze te horen dat Turkije haar het land uitzet om ‘veiligheidsgerelateerde’ redenen. Boersma werkte in Turkije onder meer voor het Financieele Dagblad (FD) en schrijft ook voor Trouw en One World. Al haar papieren waren op orde. Boersma had eerder deze maand zelfs al haar nieuwe perskaart ontvangen. Op het politiekantoor is Boersma gisteren mondeling aangegeven dat ze een bedreiging zou vormen voor Turkije’s nationale veiligheid. Dat argument is verder niet onderbouwd en wordt regelmatig ingezet tegen journalisten.

In de loop van de dag is Boersma op het politiekantoor bijgestaan door een Turkse advocaat en de Nederlandse Consul Generaal in Istanbul. Dat heeft haar uitzetting niet kunnen voorkomen. Aan het begin van de avond werd de journalist meegenomen naar een ander politiekantoor vlakbij de luchthaven, waar ze de nacht heeft doorgebracht.