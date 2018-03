Turkije pakt Nederlandse diplomaat op voor spionage

Turkije onderzoekt of de Nederlander met de initialen A.Z. zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Hij zou vooral uit zijn op informatie over de Turkse militaire operatie in de Syrische regio Afrin.

Lees verder na de advertentie

De diplomaat zou in dienst zijn van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). In de berichtgeving via het tv-station A-Haber worden beelden getoond van een man die op het Taksimplein in Istanbul staat te praten met twee andere mannen. Daarmee wordt in ieder geval de indruk gewekt dat de Nederlandse diplomaat op heterdaad is betrapt bij het leggen van contacten.

De beelden zouden zijn gemaakt door een beveiligingscamera op het plein. In de kranten worden ook foto’s gebruikt van twee pratende mannen in de lounge van een hotel. Ook hier met de suggestie dat heimelijk informatie wordt gedeeld.