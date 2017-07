Turkije ontslaat opnieuw 7000 mensen

De meer dan 7000 overheidsdienaren komen bovenop de zeker 150.000 die al eerder ontslagen werden na de couppoging van 15 juli vorig jaar. Zo'n 50.000 anderen, onder wie veel militairen, politieagenten, leraren, rechters en journalisten, zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de putsch.

De ruim 7000 mensen zouden al op 5 juni per decreet ontslagen zijn, maar hun ontslag werd pas vandaag officieel via de staatskrant bekendgemaakt. Volgens het decreet 'is vastgesteld dat zij de veiligheid van de staat in gevaar hebben gebracht of lid zijn van een terroristische organisatie'.

De ingrijpende zuivering van het staatsapparaat die de re­ge­ring-Er­do­gan na de coup gelastte, krijgt hiermee het zoveelste vervolg.

De mislukte staatsgreep tegen het bewind van president Erdogan eiste meer dan 240 levens, vooral burgers. Volgens de Turkse autoriteiten was de drijvende kracht achter de coup de in de Verenigde Staten wonende geestelijke Fethullah Gülen, maar concrete bewijzen voor Gülens betrokkenheid heeft Ankara tot nu toe niet aangedragen. Gülen zelf ontkent de beschuldigingen. Turkije heeft de VS om zijn uitlevering gevraagd, maar daar hebben de Amerikaanse autoriteiten vooralsnog geen gehoor aan gegeven.

De jongste ontslagronde kost ruim 2300 politiemensen hun baan, onder wie een aantal hoog in rang. Bij de universiteiten in het land kwamen ditmaal driehonderd medewerkers op straat te staan. De verordening bepaalde ook dat bijna 350 gepensioneerde militairen hun sterren en strepen kwijtraken.

De ingrijpende zuivering van het staatsapparaat die de regering-Erdogan na de coup gelastte, krijgt daarmee het zoveelste vervolg. Critici van Erdogan zeggen dat hij met de zuiveringen probeert alle oppositie tegen hem te smoren.

Morgen is de herdenking van de coup. President Erdogan zal onder meer het parlement toespreken op hetzelfde tijdstip als waarop het gebouw een jaar geleden beschoten werd door muitende militairen.

