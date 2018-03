Turkije neemt Afrin in, onduidelijkheid over burgerslachtoffers

De Turkse vlag wappert boven het stadhuis van Afrin. Turkse tanks rijden door de straten. Strijders van het Vrije Syrische Leger marcheren aan hun zijde. Voor hen betekent de inname van de stad Afrin een grote overwinning in ‘Operatie Olijftak’, het offensief dat Ankara sinds 20 januari voert tegen de Koerdische groepering YPG.

Afrin werd vorige week al omsingeld. Veel YPG-strijders trokken zich terug uit de stad. De uiteindelijke inname verliep dan ook snel. Het lijkt erop dat de lokale burgerbevolking zich in de eindfase niet grootschalig heeft verzet.

Volgens Mohammad Hamadin, een militair woordvoerder van het Vrije Syrische Leger, doen zijn mannen er alles aan om burgerslachtoffers te voorkomen. “We hebben vluchtelingen eerst de kans gegeven om de stad te verlaten. Vandaar dat het lang duurde voordat we de stad binnentrokken.”

Andere bronnen, deels verbonden aan de YPG, maken juist melding van honderden burgerslachtoffers. Volgens de Syrian Obervatory of Human Rights verloren tijdens de hele operatie bijna driehonderd burgers het leven. Tienduizenden vluchtelingen verlieten dit weekend de stad Afrin.

Nationalistisch vertoon

In Turkije is de inname van Afrin met veel nationalistisch vertoon onthaald. President Erdogan maakte het nieuws bekend tijdens de 103de herdenking van de Ottomaanse overwinning in Çannakale, een legendarische dag voor veel Turken. Onder daverend applaus dankte hij God, de heroïsche soldaten en de Turkse natie.

Arabische strijders van het Vrije Syrische Leger trokken zondag een standbeeld van een mythische Koerdisch figuur omver

In Afrin zullen Turkse en Syrische strijders minder warm onthaald zijn. Lang niet alle Koerden steunen de YPG, maar dat betekent evenmin dat ze de inname van hun stad als een ‘bevrijding’ zien – zoals Ankara graag claimt. Op de lange termijn zullen er veel troepen nodig zijn om de stad in het gareel te houden.

Daarbij bestaan er zorgen over de relatie tussen de lokale Koerdische bevolking en de veelal Arabische strijders van het Vrije Syrische Leger. Zondagmiddag al trokken zij een standbeeld van een mythische Koerdisch figuur omver. De grote schoonmaak blijft dus niet beperkt tot de YPG.

De inname van Afrin betekent niet meteen het einde van ‘Operatie Olijftak’. Het is goed mogelijk dat Turkije en het Vrije Syrische Leger zullen doorstoten naar Manbij, waar de YPG nauw samenwerkt met de Amerikanen. De belangrijkste vraag is dus of Washington zijn Koerdische bondgenoot een tweede maal laat vallen.

