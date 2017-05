Turkije: Lever geen wapens aan de Koerden

Turkije heeft de Verenigde Staten opgeroepen geen wapens te leveren aan de Koerdische strijders in Syrië. Ieder wapen voor de Koerden zou ‘een bedreiging voor Turkije’ zijn.

De regering van president Trump maakte dinsdag bekend dat zij de Koerdische strijders in Syrië van ‘alle benodigde wapens’ gaat voorzien. Dat moet de YPG-militie in staat stellen om de IS-hoofdstad Raqqa te heroveren op de islamistische terreurgroep. Koerdische strijders naderen Raqqa, maar een offensief tegen de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat is nog niet begonnen.

Amerika ziet de YPG als beste partij om het offensief tegen IS te leiden. Andere rebellengroepen zijn slechter georganiseerd. De YPG zou volgens bronnen in Washington mortieren, machinegeweren en lichte pantserwagens krijgen. De Amerikanen steunen hen nu al met luchtaanvallen. Ook zijn er Amerikaanse commando’s actief.

Bezoek Erdogan

Maar Turkije is fel gekant tegen iedere steun aan de Syrische Koerden. De YPG is een terroristische organisatie, zei de Turkse minister van buitenlandse zaken Cavusoglu gisteren. Volgens hem is de Syrische organisatie een verlengstuk van de PKK, die in Turkije strijdt voor Koerdische onafhankelijkheid.

Turkije is al decennia verwikkeld in een ernstig conflict met de PKK. Ankara heeft luchtaanvallen uitgevoerd op kampen van de YPG en ook op de PKK in het noorden van Irak.

Het Turks-Amerikaanse conflict over steun aan de Koerden kan de strijd tegen IS en het regime van de Syrische president Assad in gevaar brengen. Turkije en de VS zijn Navo-partners en de Amerikanen maken gebruik van de Turkse luchtmachtbasis Incirlik. Ankara heeft nog niet gedreigd met het opzeggen van de samenwerking.

Als het conflict verergert, kan dat de positie van Rusland versterken. Dat land mengt zich ook in de Syrische oorlog, met steun aan Assad.

Volgende week brengt de Turkse president Erdogan een bezoek aan Washington. Hij heeft zich nog niet uitgelaten over de Amerikaanse plannen om de Syrische Koerden te bewapenen. Maar experts verwachten dat Erdogan de Amerikaanse president Trump duidelijk zal maken dat de steun moet stoppen.

Trumps voorganger Obama overwoog ook de Koerden te bewapenen, maar zag daar toch van af, om de Turken niet voor het hoofd te stoten.