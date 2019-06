Turkije legt Eindhovens SP-raadslid uitreisverbod op

Zes weken geleden, op 30 april, werd hij opgepakt door de Turkse autoriteiten. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een verboden Koerdische organisatie, de PKK. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zat Memis korte tijd in een politiecel, maar is hij inmiddels vrijgelaten.

Binnenkort moet de SP-politicus voor een Turkse rechter verschijnen. In afwachting van zijn proces mag hij Turkije niet uit. Zijn Nederlandse paspoort is ingenomen, vertelde de burgemeester bij aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.

Memis komt uit Oost-Turkije en is Koerd. Met zijn familie vluchtte hij rond de eeuwwisseling naar Nederland. Inmiddels is hij ondernemer en zo’n tien jaar actief voor de SP.

Jorritsma wilde zich verder niet uitlaten over de aanhouding, omdat dit de zaak kan schaden. Diplomatieke druk heeft de afgelopen zes weken niet geholpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de ambassade contact houdt met Memis en bijstand verleent. “Nederland kan zich niet mengen in de rechtsgang, maar vraagt regelmatig aandacht van de Turkse autoriteiten voor dergelijke zaken”, aldus een woordvoerder.

Reisadvies

Het ministerie paste vorige maand nog het reisadvies voor Turkije aan. Zij waarschuwen Nederlanders met een Turkse nationaliteit expliciet voor controles en ondervragingen, onder andere op het vliegveld. Telefoons en andere elektrische apparatuur kunnen door de Turkse autoriteiten onderzocht worden, als de verdenking bestaat van betrokkenheid bij organisaties die Turkije als terroristisch beschouwt. Dat gaat om de Gülenbeweging, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging drie jaar geleden, en om de Koerdische PKK-beweging.

De SP stelt dat Murat wordt beschuldigd ‘van zaken die in een functionerende rechtsstaat, wat Turkije niet meer is, onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging vallen. Het betreft onder andere uitingen op sociale media, bijvoorbeeld over de strijd tegen Islamitische Staat.’ Partijleider Lilian Marijnissen: “Turkije heeft niets te maken met wat een in Nederland gekozen volksvertegenwoordiger in Nederland zegt of doet.”

De partij lanceerde op Twitter de hashtag #FreeMemis om de druk op het ministerie verder op te voeren. “Turkije heeft niets te maken met wat een in Nederland gekozen volksvertegenwoordiger in Nederland zegt of doet.”