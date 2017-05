Turkije is uit de gratie bij de Nederlandse vakantieganger

De ontwikkelingen in Turkije en uitspraken van de Turkse president Erdogan over Nederland zijn fors van invloed op de toerismesector. Veel Nederlandse vakantiegangers laten het land aan de Middellandse Zee links liggen. Het aantal boekingen van zomervakanties naar Turkije ligt 35 procent lager dan vorig jaar, blijkt uit gegevens van reisbrancheorganisatie ANVR.

Erdogan noemde Nederland in een toespraak in maart fascistisch en nazistisch en Europeanen zouden volgens de Turkse leider ‘gevaar lopen’. Die uitspraken zijn bij de Nederlandse toerist in het verkeerde keelgat geschoten, denkt Frank Oostdam, directeur van de ANVR. “De zuidkust van Turkije zit wat betreft veiligheid wel goed, daar is niet zoveel aan de hand. Maar de uitlatingen van de Turkse president over Nederlanders in het bijzonder hebben veel reizigers doen besluiten niet naar Turkije te gaan.”

Het gat dat Turkije laat vallen wordt deelsopgevuld door andere landen aan de Middellandse Zee

Sinds de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Turkije gewijzigd. Voor het hele land geldt een verhoogd risico, reizigers worden opgeroepen om drukke plaatsen en demonstraties te mijden.

Inhaalslag Het gat dat Turkije laat vallen wordt voor een deel opgevuld door andere landen aan de Middellandse Zee. “Het aantal boekingen voor komende zomer ligt 4 procent hoger dan vorig jaar. Spanje en Griekenland zijn populaire bestemmingen. Maar ook Duitsland staat hoog. En wij vlakken Turkije nog niet uit: als het vakantieaanbod in populaire bestemmingen afneemt kunnen goedkopere Turkse badplaatsen alsnog een inhaalslag maken”, zegt Oostdam. Ook reisorganisatie TUI meldde vanochtend een afname van het aantal boekingen naar Turkije en in mindere mate Egypte in het afgelopen half jaar. Dat schreef de Duitse moedermaatschappij van onder meer Kras Reizen en het voormalige Arke bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De afname van vraag naar vakanties in Turkije werd bij de reisorganisatie gecompenseerd door een forse groei in Spanje, Griekenland, Cyprus en Kaapverdië. Daardoor steeg de omzet van TUI voor dit zomerseizoen naar bijna 6,4 miljard euro. Een toename van 3 procent vergeleken met een jaar eerder. In Nederland, België en Luxemburg ligt de omzet van TUI dit zomerseizoen 7 procent hoger. Naast de divisie hotels en resorts deed ook de cruisetak van TUI goede zaken. De omzet die TUI behaalde uit zijn vloot steeg met 12 procent tot 346 miljoen euro. Sinds 2009 biedt de reisorganisatie cruises aan. Het bedrijf verwacht de komende jaren een aantal schepen toe te voegen aan zijn vloot. Onlangs maakte TUI bekend weer te gaan vliegen op de Egyptische plaats Luxor. Die plaats is het startpunt van vele Nijlcruises.

