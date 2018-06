Turkije en Amerika sluiten deal: Koerden vertrekken uit Manbij

Amerika komt daarmee tegemoet aan de eisen van Turkije, dat wilde dat de YPG zich uit het gebied zou terugtrekken. Amerika steunt de YPG in de strijd tegen Islamitische Staat, maar Ankara beschouwt haar als een terroristische organisatie vanwege haar banden met de Turks-Koerdische militie PKK. De Amerikanen en Turken gaan nu samen de orde handhaven in Manbij. Wanneer de terugtrekking precies gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar de twee landen zijn bezig met een tijdschema. De deal, hoe fragiel en tijdelijk deze ook is, zorgt in ieder geval voor meer ontspanning.

Conflict De twee bondgenoten liggen al lange tijd met elkaar overhoop door deze kwestie, en een conflict tussen de twee Navo-partners was niet uitgesloten. Turkije dreigde de YPG met militair geweld te verjagen uit het gebied, terwijl Amerika zei dat het de groepering desnoods met geweld zou verdedigen tegen het Turkse leger. De YPG zal zich nu terugtrekken naar het gebied ten oosten van de rivier de Eufraat. Het is echter twijfelachtig of Ankara nu tevreden is gesteld. Turkije vindt namelijk ook dat de YPG moet vertrekken uit andere delen van Noord-Syrië. De Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu zei gisteren dat het conflict met de Koerdische militie nog niet ten einde is, en dat ze in de toekomst ook moet vertrekken uit Raqqa. "De YPG is een terroristische organisatie en kan geen enkele rol spelen in welke stad dan ook", aldus Cavusoglu.