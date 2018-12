Turkije drijft een wig tussen de PKK en andere Koerden

Commandant Salah op de grensweg in aanbouw, met rechts de bergtop waar vandaan de Turken beschietingen uitvoeren

Tot voor kort kon je hier niet lopen zonder beschoten te worden,” zegt Kak Salah, commandant van de Iraaks-Koerdische veiligheidstroepen in de grensregio met Turkije. Hij is er niet gerust op dat de weg nu wel veilig is. Wijzend naar de top van een hoge berg verderop: “De Turken houden ons daar vandaan in de gaten. Als ze veel activiteit zien, schieten ze.”

Salah staat op de modderige weg die wordt aangelegd naar de nieuwe grenspost die Turkije moet gaan verbinden met de Koerdische Regio van Irak. Verderop is de modder te diep voor zijn auto, maar een enkele vrachtwagen rijdt wel door. Een groepje koeien sjokt voorbij op zoek naar voedsel. Het is twintig minuten lopen naar de grens, maar de commandant houdt al snel halt. De weg zelf is weliswaar de laatste tijd niet meer beschoten, maar de nabijgelegen dorpen wel.

De nieuwe weg moet de Koerdische bergregio Mergasor ontsluiten voor zakelijk verkeer en toerisme uit Turkije. Maar die ligt middenin een regio waar de Turks-Koerdische verzetsorganisatie PKK actief is: dé reden voor de Turkse beschietingen vanaf de Botin-berg. Daarom ook krijgen de wegwerkers bescherming van peshmerga-troepen, de strijdkrachten van Iraaks-Koerdistan, die hen de PKK van het lijf moeten houden. De PKK wil geen weg die straks ook door het Turkse leger gebruikt kan worden. Nog niet zo lang geleden vochten diezelfde peshmerga en de PKK samen tegen de islamitische terreurgroep IS, nu wordt hier een wig tussen beide Koerdische groepen gedreven.

Burgeroorlog

Turkije en de PKK zijn al jaren in een burgeroorlog verwikkeld die duizenden levens heeft gekost. Dankzij bescherming van een van de Iraaks-Koerdische partijen kan de PKK van over de Iraakse grens opereren, onder meer vanaf bases in de Qandil-bergen. Hoog in de lucht gaat een vliegtuig over, op weg daar naartoe. Sinds een staakt-het-vuren in 2015 eindigde, bombarderen de Turken de bergen vrijwel dagelijks. Maar de PKK zit er ondergronds en laat zich niet verjagen.

Daarom hebben de Turken de strijd verder uitgebreid, naar grondgebied echter waar vooral Koerden wonen die weinig ophebben met de verzetsgroep. Er is een langgerekt niemandsland ontstaan, waarin tientallen dorpen ontvolkt zijn geraakt als gevolg van Turkse raketaanvallen.

Zo heeft in het naburige dorp Sherwan een raket een gat geslagen in een muurtje buiten een school. Gelukkig raakte niemand gewond hoewel er peuters binnen waren, vertelt Hadi Ibrahim bij zijn huis om de hoek. “Een week geleden raakten raketscherven het huis van mijn schoonvader. We hebben vier inslagen gehad in de afgelopen twintig dagen. Twee raketten misten net een voetbalveld waar kinderen speelden. Je moet voorzichtig zijn, het kan elk moment gebeuren.”

Of de raketten voor het dorp zijn bedoeld, of hun eigenlijke doel missen is onduidelijk. Ibrahim, een lid van de lokale peshmerga-troepen, meent dat de Turken gewoon op iedere beweging schieten. “We zijn allemaal Koerden. Turkije maakt geen verschil tussen zwart en wit.” Hij zegt ongelukkig te zijn over de activiteiten van de PKK, “maar we kunnen er niets tegen doen.”

Bij de recente krater in ruig buitengebied bekent boer Radwan Faris dat niemand de PKK’ers ook echt ziet komen en gaan. Maar hij legt de schuld voor het feit dat honderden dorpen in de grensregio onder vuur liggen wel bij hen. “De PKK wil dat mensen de dorpen verlaten, zodat ze die kan gebruiken in de strijd tegen de Turken,” zegt hij. “Ze geven niets om ons.”

Een vrouw in zwart arriveert met twee dochtertjes voor de vrijdaglunch bij haar familie. Ze overweegt te verhuizen, zegt Fatima Mustafa, maar weet alleen niet waar naartoe. “En dit is ons dorp, onze plek.” Toch zijn in de afgelopen twee jaar al meer dan twintig families vertrokken.

Ze vreest dat de nieuwe weg naar de grensovergang door het Turkse leger gebruikt zal worden om de PKK tot in Iraaks Koerdistan te achtervolgen, maar commandant Salah voorspelt juist dat de weg vooral veiligheid zal brengen, omdat die door de peshmerga zal worden bewaakt en de beschietingen zullen ophouden. De dorpelingen hebben de hoop verloren. Fatima Mustafa vertelt dat er zelfs contact is geweest met de regerende Barzanifamilie, die de KDP leidt, de grootste partij in de Koerdische Regio. “We hebben hen gebeld om een oplossing te vinden, want anders gaan we weg. Ze beloofden met Turkije te praten. De beschietingen hielden toen op. Voor drie dagen.”

Onder leiding van de Barzani’s smeedde de Koerdische regering (KRG) de afgelopen jaren nauwe banden met Ankara, dat haar honderden miljoenen leende toen een lage olieprijs en de oorlog tegen IS de Koerdische Regio in een crisis stortten. Daarmee nam de afhankelijkheid van Turkije alleen maar toe, want de Turken zijn al de grootste investeerders in de regio en leveren de meeste landbouw- en voedingsproducten. Onlangs kondigde de KRG zelfs aan een kantoor te openen in Ankara. De relatie tussen de Barzani’s en de PKK is daarentegen slecht, na gevechten tijdens de Koerdische burgeroorlog in de jaren negentig.