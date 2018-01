Tunesische rellen rond economische onvrede breiden zich uit

De protesten zijn op gang gebracht door het regeringsbesluit om per 1 januari de accijnzen te verhogen, onder meer op brandstof, auto’s, telefoon, internet en hotels. Het land heeft daarnaast harde bezuinigingen aangekondigd. De maatregelen zijn onderdeel van een afspraak met het IMF, die vorig jaar werd gemaakt. Tunesië kreeg een lening van 2,3 miljard euro, maar daarvoor moest het land economische hervormingen doorvoeren. Maar het land betaalt nu een extra prijs voor deze deal in de vorm van instabiliteit.

Tunesië wordt gezien als het enige lichtpuntje van de ‘Arabische Lente’. Terwijl alle andere landen getroffen werden door burgeroorlog of een nieuwe golf van repressie doormaakten, wist Tunesië, ondanks alle problemen, toch de enige volwaardige democratie van de regio te worden. Maar de situatie blijft fragiel. Het land werd in de laatste jaren getroffen door hevige aanslagen van jihadisten waardoor de belangrijke toerismesector en daarmee de economie in het slop raakte.

De vakbonden en islamisten willen dat de regering het minimumloon verhoogt en de armste families te hulp schiet.