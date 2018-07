Tunesische regering zint op wraak na bloedige aanslag

De dood van negen veiligheidsagenten tijdens een patrouille toont aan dat de veiligheidssituatie nog altijd fragiel is. De agenten liepen in een hinderlaag; eerst gooiden de aanvallers een geïmproviseerde bom en daarna doorzeefden zij hen met kogels. De Tunesische regering zint op wraak.

Tunesië is niet gewend aan bloedig geweld. De laatste grote aanslag dateert van 2015, toen twaalf agenten van de presidentiële garde in de hoofdstad werden gedood bij een bomaanslag die was voorbereid vanuit buurland Libië. De plek van de laatste aanslag doet vermoeden dat deze opnieuw is gecoördineerd vanuit een buurland. De militairen werden namelijk gedood op enkele kilometers van de Algerijnse grens.

Volgens bronnen is de Tunesische minister van binnenlandse zaken ontslagen omdat hij een coup zou hebben voorbereid

In het grensgebied vinden veel militaire operaties plaats vanwege de aanwezigheid van jihadisten en smokkelaars. De laatsten smokkelen naast benzine, kleding en drugs ook vaak wapens voor jihadisten. Tunesië en Algerije proberen de grens daarom streng te bewaken, maar het gebied is simpelweg te groot om dit effectief te doen.

Politieke crisis De aanslag valt samen met de politieke crisis in Tunesië: vorige maand werd de minister van binnenlandse zaken, Lotfi Brahem, ontslagen nadat 106 migranten voor de Tunesische kust waren verdronken. Hij zou niet genoeg hebben gedaan om de ramp te voorkomen. Maar volgens andere bronnen is de minister ontslagen omdat hij een coup zou hebben voorbereid waarbij hij, met hulp van de Verenigde Arabische Emiraten, de democratisch gekozen regering omver wilde werpen. Deze geruchten werden sterker toen vlak daarna nog eens tien andere veiligheidsfunctionarissen werden ontslagen. Mogelijk probeerden de terroristen met de aanslag de zwakke plekken van het veiligheidsbestel te testen of de spanningen verder te verhogen. Een ander motief kan zijn dat zij de Tunesische president Beji Caid Essebsi proberen uit te dagen. Hij ontvouwde een aantal weken geleden namelijk een ambitieus plan om de militaire samenwerking met Algerije en de grenscontroles snel op te voeren.

Toerisme De aanslag kan ook verkeerd uitpakken voor de gewapende opstandelingen. In tijden van echte crisis neemt de eenheid binnen het establishment vaak toe, net als de steun vanuit het volk voor harder overheidsoptreden. Tunesië is grotendeels afhankelijk van toerisme en als door terreuraanslagen toeristen wegblijven, kunnen autoritaire maatregelen sneller op bijval rekenen. Sinds de laatste terreurgolf in 2015 is in Tunesië de noodtoestand van kracht. Die geeft de staat ruime bevoegdheden om hard op te treden tegen jihadisten en radicalen.

