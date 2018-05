Tunesië acht jaar na de revolutie: de stemming somber, de mensen gelaten en onzeker

Ik ben aangekomen op Djerba, het eiland voor de Tunesische kust, ooit door de Griekse dichter Homerus bejubeld, door de Feniciërs gekoesterd voor de kostbare purperschelp en door de Romeinen uiteindelijk veroverd en met het vasteland verbonden. Tegenwoordig is Djerba een toeristenkolonie, met gigantische witte vakantiefabrieken en soldaten die op wacht staan bij de voormalige Romeinse brug. Niet om barbaren op afstand te houden, maar om terroristen te weren. Het eiland ligt op nog geen uur rijden van Libië, waar islam-extremisten aan het werk zijn en oorlogsheren het land in stukken scheuren. Tunesië is in de greep van het terrorisme. Nergens anders vertrokken zoveel jongeren naar Syrië om er te vechten. Wil Europa zijn omgeving veilig houden, dan zal het dit land dus scherp in de gaten moeten houden.

Lees verder na de advertentie

Wat is er aan de hand met Tunesië? In 2010 was het de bakermat van de Arabische Lente en sindsdien is dit land de enige plaats waar de democratisering heeft standgehouden. Om de vraag wat er aan de hand is te beantwoorden, rijd ik kriskras van Djerba in het zuiden tot de hoofdstad Tunis in het noorden. Mijn eerste halte is Sfax, een stad met een mooie medina en een kleine haven. Hier heb ik een afspraak met twee officieren van het Tunesische leger. Tunesië is een van landen waarvandaan vluchtelingen Europa proberen te bereiken. We wandelen de kade af. Twee grijze patrouilleboten dobberen tussen plastic flessen en andere rotzooi. "Elke maand pikken we met deze schepen wel een groep vluchtelingen op voor de kust", legt de jonge militair uit. "Het houdt niet op, en dat valt de bemanning zwaar. Vele van onze scheepslui hebben voor hun ogen vrouwen en kinderen zien verdrinken."

Terroristen opereren bijna straffeloos vanuit steden op de grens, in Libië maar ook in Algerije

Een roestig vrachtschip loopt de haven binnen en trekt een walm roet door de blauwe lucht. "Het beveiligen van onze zee is een enorme opdracht, maar dat geldt ook voor het beveiligen van de landgrens. Islamitische Staat mengt zich onder de vluchtelingen. En dan spreek ik nog niet over de smokkel." Zijn collega vult aan: "Het zuiden van Tunesië is altijd al armer geweest en vooral dat maakt ons kwetsbaar. Het is grotendeels woestijngebied en moeilijk te controleren. Terroristen opereren bijna straffeloos vanuit steden op de grens, in Libië maar ook in Algerije. Terrorisme en georganiseerde misdaad zijn als een kwaadaardige tumor die zich steeds verder uitzaait. Wees dus maar voorzichtig op uw reis."

Met die waarschuwing in het achterhoofd rijd ik van Sfax naar het binnenland. De kust van de Golf van Gabès is prachtig. In de kwelder leven flamingo's, ooievaars en witte lepelaars. Ik rij naar Sidi Bouzid, de stad waar in 2010 de revolutie begon. Langs de hoofdlaan staat een stenen handkar, een monument ter nagedachtenis van Mohamed Bouazizi, de jonge fruitverkoper die zichzelf in brand stak uit protest tegen de corruptie van de lokale politie. Zijn zelfmoord vormde de aanleiding voor de jasmijnrevolutie, die uiteindelijk weer leidde tot protesten in de hele Arabische wereld. De zogenoemde Arabische Lente.

Tekst loopt verder onder de foto

Jongemannen op een terras in Sbeitla, Tunesië. © Getty Images

Gelatenheid Het is namiddag en overal zitten mannen in plastieken stoelen. Ze roken, dobbelen of staren voor zich uit. Her en der wordt een schaap geroosterd, de vers gestroopte vacht ernaast hangend als keurmerk van versheid. Als je de Mediterrane zon, de zwaluwen en de warme kleuren van oker even buiten beschouwing laat, dan doet de sfeer hier nogal denken aan pakweg Oekraïne of Moldavië. Somberheid drukt op de stad. Mannen zitten bij elkaar maar praten nauwelijks. Oudjes zitten elk voor hun eigen deur te suffen. Bij de jongeren lijkt afstandelijkheid het nieuwe stoer. Wat verklaart die somberheid, pols ik bij Faouzia Abidi, een docente wiskunde. "Somberheid?", antwoordt ze in elegant Frans, "gelatenheid, dat is de juiste typering. Mensen zien het niet meer zitten. Journalisten als u komen hier steevast vragen wat er verbeterd is sinds de revolutie, wel, niets is verbeterd." Meer vrijheid, probeer ik. "Vrijheid. Wat heb je aan vrijheid als je geen eten kunt kopen. Sinds de revolutie is dit land achteruit gedenderd als een kar van een steil bergpad. De prijzen zijn elk jaar met meer dan zes procent gestegen. We betalen bovendien meer belastingen op wat we kopen. Onderwijs en ziekenzorg zijn onbetaalbaar, terwijl leerkrachten en verpleegsters werken voor een hongerloon." Faouzia hapt adem en vertraagt. "Kijk naar mij. Ik geef les, maar kan mijn kinderen niet naar de universiteit sturen. Té duur. Werk in de stad is er ook niet. Mijn oudste rijdt nu met de taxi in Tunis. Hij had ingenieur willen worden. De jongste probeert wat te verdienen door schapen te hoeden." Hij is niet de enige. Als ik Sidi Bouzid verlaat, valt het op hoe in ieder stukje berm kleine kuddes schapen grazen, soms in het gezelschap van een oude, bruingebrande herder, maar vaak ook van een jonge kerel die staat te spelen met een telefoon. Kairouan komt in zicht. In een ver verleden was deze stad de uitvalsbasis van Arabische expedities tegen de Berbers en gaandeweg evolueerde de stad tot een regionaal machtscentrum. Het is reeds laat als ik de medina binnenwandel en de grote moskee wordt binnengelaten. Het zachte licht in gebedshal is betoverend en doet de honderden zuilen goud oplichten. Deze moskee werd in de zevende eeuw opgetrokken. Ze herbergt een van de belangrijkste bibliotheken in de Arabische wereld, met correspondentie tussen de emir van Kairouan en Karel de Grote, die de Arabieren naar verluidt vroeg om wapens te leveren. In 2013 stonden hier mannen met zwarte vlaggen op de muren te zwaaien nadat de regering een radicale beweging die de sharia wilde invoeren, had verboden Vandaag figureert de moskee vaak in de propaganda van IS. In 2013 stonden hier mannen met zwarte vlaggen op de muren te zwaaien nadat de regering een radicale beweging die de sharia wilde invoeren, had verboden. Twee jaar later werden diezelfde zwarte vlaggen tijdens een studentenfeestje van een schoolgebouw gerold. Hoe groot is de bedreiging van de radicale islam? In de moskee hoor ik hoe de radicale jongeren gewoon niet meer komen. YouTube is tegenwoordig hun gebedshuis. Ze zijn niet met velen, maar ze laten van zich horen in de Tunesische samenleving. Tekst loopt verder onder de afbeelding © Louman & Friso

Onzichtbare bandieten Het is hetzelfde verhaal dat ik zo vaak op mijn reis aanhoorde: de gematigde meerderheid van de middenklasse verzwakt, is het spoor bijster en wordt verder uit haar evenwicht gehaald door een radicale minderheid. "Mensen voelen zich verraden. Tijdens het regime van sterke man Ben Ali werd het land leeggezogen door één bandiet, en we kenden hem. Nu, na de revolutie, wordt onze samenleving gecorrumpeerd door meerdere bandieten, maar ze zijn onzichtbaar. We kunnen nu stemmen, maar er verandert niets. Iedereen vertrekt. Veertig procent van onze dokters zit in Duitsland." Aan het woord is Néjia Sghir, een jonge activiste. "De revolutie heeft zeker goede kanten", vervolgt ze. "Vrouwen, bijvoorbeeld, hebben nu meer rechten. Eén probleem is inderdaad de armoede, maar minstens even belangrijk is dat we geen politieke volwassenheid hebben. Jongeren wordt niet geleerd hoe ze met hun vrijheid keuzes kunnen maken. Dat leidt tot stuurloosheid en conservatisme. Door dat gebrek aan emancipatie zijn jongeren bereid hun vrijheid opnieuw op te geven om een leven in de luwte te kunnen leven. Sommigen willen terug naar de tijd van Ben Ali, anderen willen een religieuze staat. Alles opdat ze zelf maar niet hoeven na te denken. En net nu er behoefte is aan vorming en onderwijs, wordt onderwijs onbetaalbaar." Activiste Néjia is gedecideerd: "Misschien wordt onze generatie wel opgeofferd, maar we moeten er alles aan doen om niet opnieuw in de dictatuur te vervallen. Dictatuur betekent machtsmisbruik, repressie en corruptie, maar in tegenstelling tot vandaag, kan men er niets aan doen. We moeten eerlijk zijn: als we geen corruptie willen, dan moeten we ertegen vechten. Mensen klagen graag over problemen, maar laten na er wat aan te doen. Ofwel leren we van ons land houden en maken we het beter, ofwel leven we tot het einde van onze dagen in deze uitzichtloosheid." Ik neem afscheid van Néjia. Een lange reis naar de hoofdstad wacht. De verlaten weg brengt me eerst door ruige zandlandschappen, maar vervolgens worden de valleien groener. Ik stop in Dougga. Hoog boven de landerijen torent daar, verbluffend intact, een oude Romeinse stad. Er zijn tempels en een groots theater dat de groene vallei als decor heeft. De bouwsels in warm oker staan tussen eeuwenoude olijfgaarden en tussen de olijfbomen waaiert een weelde aan voorjaarsbloemen. Buiten leeuweriken, een ezel en een koppel bronstige landschilpadden ben ik alleen. Ik moet terugdenken aan Néjia, haar vurige pleidooi voor vaderlandsliefde en haar beslissing om een goedbetaalde baan in de Verenigde Arabische Emiraten op te geven om hier een verschil te maken. "Het leven in de Golf was uiterlijk rijk, maar innerlijk arm. Hier heb ik het gevoel echt te leven." Wat opvalt, is de kracht van de in­tel­li­gent­sia, die soms één grote alum­ni­ve­r­e­ni­ging van de Franse universiteiten Science Po en de Sorbonne lijkt