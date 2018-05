Tumult over testvlucht Lelystad Airport

Is het een vogel? Nee, het is een Boeing 737 van Transavia, die vandaag vertrekt vanaf Schiphol voor een tocht boven Nederland. Om tien minuten voor half vier om precies te zijn. Door dit vliegtuig boven Nederland te laten rondcirkelen, wil het ministerie van infrastructuur en waterstaat het publiek een indruk geven van het geluid dat een vliegtuig produceert op de routes van en naar Lelystad. De Boeing is volgens het ministerie representatief voor de toestellen die vanaf de luchthaven zullen vliegen.

De Boeing zal in ieder geval alle aankomst- en vertrekroutes van de luchthaven een keer vliegen. Boven Lelystad bevindt het toestel zich op 600 meter hoogte om vervolgens te stijgen naar een hoogte van minimaal 1800 meter. Zo maakt het vliegtuig in minder dan vijf uur een paar rondjes boven Nederland. Langs plaatsen als Hoenderloo, Zwolle, Scheerwolde en Nagele. Het weer moet wel meewerken, want bij zwaar onweer kan de vlucht geannuleerd worden.

Verhitte discussie

De vlucht mag wat kosten: 150.000 euro. Of dit gevlieg de verhitte discussie over de opening van Lelystad als vakantieluchthaven verder brengt, is de vraag. Op voorhand zijn actiegroepen, die zich hebben verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), zeer negatief. Zij spreken van 'een vliegshow' die 'niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende' waar bewoners straks mee te maken krijgen. Als de luchthaven in 2020 opengaat, zullen er immers meerdere vliegtuigen per dag vertrekken en landen. Uiteindelijk gaat om 10.000 starts en landingen per jaar, bij de huidige indeling van het luchtruim. Dat zijn er gemiddeld 27 per dag, maar actiegroepen vrezen dat dit er in de zomermaanden veel meer zullen zijn.

Hoe de 'be­le­vings­vlucht' van vandaag wordt beleefd heeft geen enkel gevolg voor de besluitvorming over de luchthaven

De actievoerders maken de vergelijking met een druppelende kraan: de ergernis waartoe deze kan leiden, is toch ook niet te simuleren met een druppel? Hoe treffend die vergelijking misschien ook is, het ministerie trekt vandaag alles uit de kast om bewoners van de betreffende gebieden een voorproef te geven van wat er komen gaat. Zo zijn er zestien meetpunten in Gelderland, Overijssel en Flevoland om de geluidshinder van de Boeing in kaart te brengen. Deze metingen zijn online te volgen. Evenals de vlucht zelf overigens, via de website Flightradar24. Ook vraagt het ministerie mensen om te reageren met hun ervaringen via een vragenlijst van enquêteur Motivaction.