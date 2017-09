Tuiterts verveelde oud-collega's zijn ook behoorlijk vit

Dat klinkt leuk, zo'n trainingskamp, maar in de praktijk is het bloedsaai. Trainen, eten, slapen en dat dan iedere dag. Met sleur kweek je kampioenen.

In de praktijk wil het weleens anders gaan. Neem de mannenploeg van Plantina. Daarin zitten zeven schaatsers die allen de potentie hebben om er in februari bij te zijn in Pyeongchang: Michel en Ronald Mulder, Dai Dai Ntab, Pim Schipper, Kai Verbij, Martijn van Oosten en Thomas Krol. Schaatsers die behalve hun schaatsdroom nog wat delen dezer dagen: ze vervelen zich kapot op het zoveelste trainingskamp.

Om de loze uurtjes tussen training, maaltijd en slaap te doorbreken zijn ze een kanaaltje begonnen op Instagram. Op het eerste oog een grappig kanaal waar de mannen prettig aangesneden plaatjes van hun gestaalde torso's delen. Steeds vergezeld door klefzoete tekstjes waarin ze het belang van het team en samenwerking aanprijzen. Tot ineens de naam van hun kanaal opvalt, Vit-channel.

Online gezondheidsgoeroe En juist daarin zit 'm de grap. De contrastrijke plaatjes zijn helemaal niet bedoeld om het eigen lichaam of hun eigen ambities aan de prijzen, maar zijn een parodie op de fotootjes die Mark Tuitert tegenwoordig de wereld instuurt op zijn eigen platform Fitchannel. De oud-schaatser hangt na een succesvol topsportleven tegenwoordig online de gezondheidsgoeroe uit. En daar weten zijn verveelde collega's van weleer wel raad mee. Met hun 'toevallig' geschoten en behoorlijk overdreven foto's hebben de heren een paar maanden voor de Spelen al goud in handen. You are on a team. It's a family, regardless if you like all of them or none of them. You can't choose your family, just like you can't choose your team. Even through all the drama, your team will always be there for you and you should be there for them. You compete as one, not as individuals. Everyone should try harder every practice. Rise as a team. Win as a team. This picture is spontaneously taken by a fisherman sailing by while we were enjoying the sun. #vitsquad #vitboys #instamodel #picoftheday #instagood #instafit #instafitness #pose #sea #whitewhale #menshealth #speedo #fishermanfriend #fitboy #fitness #baywatch

