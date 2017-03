Tuincentra boeren goed, maar niet door de planten

Nederlanders geven weer meer uit aan tuinartikelen. Vorig jaar in totaal 3,8 miljard euro. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder en bijna net zoveel als voor de crisis, zo blijkt uit een analyse van marktonderzoeker GfK. Saillant detail: de verkoop van planten bleef gelijk. Waar komt dan die groei vandaan?

Het antwoord is branchevervaging, het aanbieden van alternatieve producten. Een strategie die eerder succesvol werd toegepast door bijvoorbeeld bouwmarkten, die er een groot deel van de tuinbranche mee veroverden. Ongeveer een derde van de markt is nog steeds voor de tuincentra, die op hun beurt terugslaan met een eigen alternatief assortiment.

Zo is een flink deel van de groei in de tuinbranche te verklaren door een toegenomen verkoop van dierenartikelen. Bijvoorbeeld voer, krabpalen voor katten en speeltjes voor honden. En ook het aanbieden van kerstspullen blijkt succesvol. "En dat zijn nou typisch tuincentrumartikelen", zegt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland. De verkoop van spullen voor huisdieren steeg met 9 procent naar 637 miljoen euro. De kerstartikelomzet groeide met 17 procent naar 172 miljoen euro. Bij elkaar 809 miljoen euro. Dat is ruim een vijfde van het totaal.

De mensen die het meeste geld aan hun tuin uitgeven zijn vijf­tig­plus­sers. En die groep wordt groter

Regenval in maart en april Er gingen in 2016 evenveel planten over de toonbank als een jaar eerder. Daar is volgens Horstra wel een kanttekening bij te plaatsen: "Er viel vorig jaar extreem veel regen in maart en april. Terwijl dat normaal juist de maanden zijn om planten te kopen." De verkoop van kamerplanten is evenwel ook niet gegroeid. "Verbazingwekkend vind ik dat", zegt Horstra daarover. Een verklaring heeft ze niet. Er zijn volgens de adjunct-directeur meer redenen voor het hernieuwde succes van de tuincentra. De groeiende economie en de aantrekkende huizenmarkt maken dat mensen meer investeren in hun tuin. Ook vergrijzing zorgt voor extra omzet: "De mensen die het meeste geld aan hun tuin uitgeven zijn vijftigplussers. En die groep wordt groter." Binnen het segment tuinhout-, hekken en huisjes werd ook een flinke plus genoteerd. Maar van deze omzetgroei profiteerden vooral de bouwmarkten. Tuincentra lijken het vooral te moeten hebben van assortimentsverbreding. Wie tegenwoordig een tuincentrum binnenloopt, ziet dat meteen. Meubels, kleding en soms zelfs kunst is er te koop.

