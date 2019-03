Tuchtrechter: Koffie-euthanasie is arts niet te verwijten

Het oordeel van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft gevolgen voor die strafzaak, denkt Jaap Sijmons, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht. Sijmons kan zich ‘goed voorstellen’ dat het OM nu alsnog afziet van vervolging.

De zaak uit 2016 draait om een schriftelijke wilsverklaring. De vrouw gaf aan niet te willen worden opgenomen in een ‘instelling voor demente bejaarden’, maar ook dat ze euthanasie wil als ze ‘daar zelf de tijd rijp voor acht’. Van dat eerste was sprake, maar dat laatste kon de vrouw niet meer bevestigen.

De arts heeft zorgvuldig met familieleden van de vrouw en andere artsen overlegd, en kon tot deze uitleg van de wilsverklaring komen, is het oordeel

De arts kwam toch tot de overtuiging dat de vrouw ondraaglijk leed en dood wilde. Ze gaf de vrouw eerst slaapmiddel in haar koffie, en diende daarna het euthanasie-middel toe.

De lagere tuchtrechter gaf een berisping: vanwege de onduidelijke wilsverklaring had de arts niet tot euthanasie mogen overgaan. De hoogste tuchtrechter schrapt die relatief zware uitspraak. De arts heeft zorgvuldig met familieleden van de vrouw en andere artsen overlegd, en kon tot deze uitleg van de wilsverklaring komen, is het oordeel. De arts krijgt alleen een ‘waarschuwing’, omdat ze had moeten proberen de euthanasie met de vrouw te bespreken voor ze het slaapmiddel gaf.

Het OM wilde woensdag niet reageren. Komt het toch tot een zaak, dan zal de rechter de tuchtuitspraak even zwaar laten meewegen als het oordeel van een getuige-deskundige, verwacht hoogleraar Sijmons.

