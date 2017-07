Tsunami mogelijk na aardbeving Beringzee

De aardbeving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag tussen de Amerikaanse staat Alaska en het Russische Kamtsjatska, ten noorden van de Stille Oceaan.



De beving was ondiep, 10 kilometer onder de zeebodem. Aardbevingen op zo'n diepte kunnen op het vasteland enorme schade aanrichten. Het epi-centrum van de aardbeving lag dinsdagochtend vroeg op zo'n 500 kilometer van de dichtbijzijndste kust: Kamtsjatska.



Door de grote afstand tot land is de kans klein dat de tsunami schade zal aanrichten. Het Tsunamicentrum waarschuwde dat er 'gevaarlijke tsunamigolven mogelijk zijn in kustgebieden binnen 300 kilometer van het epicentrum'.



De kracht van de aardbeving werd aanvankelijk ingeschat als 7,7, later als 7,4 en uiteindelijk op 7,8 op de schaal van Richter. Bevingen met een kracht hoger dan 7 worden gezien als zware aardbevingen die grote schade kunnen aanrichten. Na de eerste grote schok volgden verschillende naschokken.

