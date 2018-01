Tsjetsjenië gaat drugsgebruikers met grof geweld te lijf

De autoriteiten zouden met geweld en elektrische schokken de verdachten, drugsverslaafden en drugssmokkelaars, onder druk hebben gezet. "Een van de officieren zei tegen mij dat ik moest bekennen, anders zouden ze een terroristische aanklacht tegen me bedenken", aldus Magomed-Ali Mezhidov tegen Republic.ru. De lokale politie bevestigt dat in het afgelopen jaar meer dan 300 drugszaken zijn geopend, 213 Tsjetsjenen zijn veroordeeld.

Afgelopen zomer introduceerde de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov een speciaal team om illegaal drugsgebruik tegen te gaan. In een tv-interview zei hij daarover: "Ons motto is dat drugsgebruik en terrorisme twee kwaden zijn die niet van elkaar verschillen. Het maakt niet uit of het legaal of illegaal is ... Schiet op hen."