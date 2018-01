Tsjechische president moet op voor tweede ronde en gaat toch tv-debat aan

Milos Zeman is inmiddels een van de bekendste figuren binnen én buiten Tsjechië. En dat is bijzonder. Zeker als je bedenkt dat hij de functie van president bekleedt, een voornamelijk ceremoniële post.

Maar zo heeft Zeman, winnaar van de eerste ronde van de Tsjechische presidentverkiezingen, de functie nooit opgevat. De afgelopen vijf jaar roerde hij zich regelmatig in het publieke debat. Hij hamert op afschaffing van de sancties tegen Rusland, de annexatie van de Krim noemde hij een fait accompli waar Oekraïne en Moskou zelf overeenstemming over moeten bereiken, en zijn vriendschap met de Russische president Poetin steekt hij niet onder stoelen of banken. Regelmatig nodigt Poetin hem uit voor ceremoniële aangelegenheden

In Europa maakt Zeman zich niet geliefd met zo'n houding, maar in eigen land zijn de meningen verdeeld. Dat blijkt uit de overwinning van dit weekend. Hij won met 38,6 procent van de stemmen, en behaalde dus niet de 50 procent die nodig is om een tweede ronde van de presidentsverkiezingen overbodig te verklaren.

Populisme

Over twee weken weet Zeman of hij mag beginnen aan een nieuwe termijn. Critici houden de adem in, want men vreest voor een nieuwe populistische regering in Oost-Europa. Naast Zeman wordt ook de huidige premier Andrej Babis bestempeld als een populist. Onder meer vanwege zijn verzet tegen de komst van vluchtelingen en zijn uitspraken over de 'elite'.

Een Polen- of Hongarije-scenario wordt gevreesd, maar die vrees is niet helemaal terecht. Anders dan de buurlanden lijkt Babis voorlopig niet van plan de rechtsstaat af te breken en is hij niet per se een tegenstander van Europese samenwerking. Het zijn bovendien geen onderwerpen die veel stof doen opwaaien in Tsjechië. De Tsjechen maken zich vooral druk over de lage lonen. Ze verdienen gemiddeld tweederde minder dan een Duitse werknemer, terwijl de werkloosheid met 2,9 procent de laagste is in Europa en het bruto binnenlands product enorm groeit.

De populistische premier Babis heeft moeite een regering te vormen omdat geen enkele partij met hem wil samenwerken

Bovendien is het nog maar de vraag of die zogenoemde 'populistische' regering er daadwerkelijk komt. Babis, een zeer vermogend zakenman die ervan verdacht wordt te hebben gefraudeerd met Europese subsidies, heeft tot op heden moeite een regering samen te stellen. Niemand wil regeren met zijn partij en voor een minderheidskabinet is er te weinig steun in het parlement.