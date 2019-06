Tsjechische ‘piratenjeugd’ protesteert in Praag tegen miljardair-premier Babis

Mikulas Ferjencik is met zijn 32 jaar te jong om zich het communisme te herinneren, maar zijn generatie worstelt met de erfenis. “De jonge generatie heeft het gevoel niet te worden vertegenwoordigd door politici”, zegt de piraat-parlementariër onder de bont beschilderde middeleeuwse balken van het parlementsgebouw. “Onder jongeren tot dertig jaar halen wij meer dan dertig procent van de stemmen. Van de gepensioneerden stemt meer dan de helft op premier Babis.”

Met zijn lange, zwarte haar, ­T-shirt en slippers oogt Ferjencik niet echt als parlementariër. “Bij een ­vergadering doe ik wel even een jasje aan”, grijnst hij, “maar geen stropdas”. In 2017 kregen de Piraten ­11 procent van de stemmen. Volgens peilingen zouden ze nu met 17 procent de tweede partij worden, na ANO van de omstreden premier ­Babis. In de hoofdstad leveren de piraten sinds vorig jaar de burgemeester.

Waarom zijn de Piraten in Tsjechië zo succesvol? Er is geen echt liberale partij en de groenen zijn gemarginaliseerd, legt Ferjencik uit. Maar het belangrijkste is het gebrek aan vertrouwen in traditionele partijen door alle corruptieschandalen. “De Piratenpartij en ANO zijn in dat machtsvacuüm gestapt, met heel verschillende antwoorden”, zegt Ferjencik. “Babis heeft een hiërarchische organisatie opgebouwd met zijn geld en bedrijven. Wij werken grassroots, van onderop.” Nu Babis onder vuur ligt, is de Piratenpartij de logische tegenpool en een van de drijvende krachten achter de grote demonstratie die voor morgen gepland staat.

Piratennest

Hoe ze werken is zichtbaar in het ‘piratennest’ nabij het Karelsplein. In het partijhoofdkwartier is een lezing gaande over theater. “Wij zijn het piratentheater”, zegt Jelena Buchtova. De 29-jarige studeert neurowetenschappen en is hier sinds twee jaar actief. Het piratentheater reist het land door met klassieke komedies. “Het is een gebaar naar de mensen. We willen iets doen, actief zijn.”

Ze spelen in bejaardentehuizen en in zaaltjes in de provincie. Daar komen veel oudere mensen die de piraten zien als losgeslagen jeugd, vertelt ze. “Ze denken dat wij alleen maar wiet roken. Als ze zien dat we gewone mensen zijn, trekken ze bij.”

De werkgroepen van de partij zijn als mini-ngo’s. Sommige helpen daklozen, andere organiseren bordspelavonden in het partijhoofdkwartier en weer andere helpen bij de jaarlijkse schoonmaak van de Tsjechische natuur. Leden en sympathisanten zijn verbonden in zo’n honderd facebookgroepen elk met een eigen thema en interessegebied.

Voor Michal Macek – 28 jaar, lang haar – was E-government de belangrijkste reden om piraat te worden. “Dit is het land van Kafka; bureaucraten die je van het kastje naar de muur sturen. Een erfenis uit het communisme.”