Tsitsipas ziet zijn idool Federer plots veranderen in een rivaal

Het is de manier waarop Stefanos Tsitsipas zichzelf na elk punt - gewonnen of verloren - weer oppept. Hoe hij zogenaamd per ongeluk treuzelt met serveren, terwijl Roger Federer aan de overkant van het net wacht.

Eén ding maakte Tsitsipas gisteren duidelijk in de vierde ronde van de Australian Open. Hij is voor niemand bang. Ook niet voor de grote Federer, de man die hij sinds zijn jeugd heeft bewonderd. De pas 20-jarige Griek speelde gisteren de wedstrijd van zijn leven. Hij liet spectaculair tennis zien en was niet vies van een klein beetje psychologische oorlogsvoering.

Tsitsipas heeft zijn instelling te danken aan een ervaring op zee waarbij hij bijna verdronk

Tsitsipas speelde vol bravoure. Hij stuurde in vier sets met de setstanden 7-6 6-7 5-7 6-7 de 20-voudig grandslamkampioen uit Zwitserland naar huis. Daarmee zag hij zijn idool in een rivaal veranderen, zoals Tsitsipas het na de wedstrijd geëmotioneerd omschreef.

De jonge Griek zei na de winst hoofdschuddend dat hij de gelukkigste man op aarde was. Hij heeft Federer zijn hele leven bewonderd. "Ik begon hem te analyseren toen ik zes jaar oud was. Het is altijd mijn droom geweest om tegen hem in de Rod Laver Arena te spelen. Hij is een legende van de sport."

Oud en jong De wedstrijd van Tsitsipas tegen Federer was een strijd tussen de oude en nieuwe generatie in het tennis. Federer is met 37 jaar de oudste speler op de Australian Open. Tsitsipas met zijn twintig jaar de jongste. Ondanks het grote verschil in leeftijd en status geloofde Tsitsipas vanaf het moment dat hij de baan op stapte in de winst. De jonge Griek trok zich niks aan van de joelende menigte op de tribune. De mensen die een kaartje hadden gekocht, waren met name gekomen om Federer nog een wedstrijd te zien winnen in een jaar waarin veel gespeculeerd wordt over een aanstaand pensioen. Tsitsipas verloor de tiebreak in de eerste set, gehinderd door een idioot op de tribune die schreeuwde dat een bal uit was. In de tweede set waren er volop breekpunten voor Federer, maar hij speelde niet overtuigend genoeg op de belangrijke momenten. Tsitsipas bleef vechten en zag de tiebreak in de tweede set wel zijn kant op vallen. Daarna ging Federer steeds meer fouten maken. Met geïrriteerde gebaren en een vragende blik naar zijn coaches liet de Zwitser zien dat het niet zijn beste dag op kantoor was. Tsitsipas ging daarentegen steeds beter spelen. Hij won ook de derde set en sloeg op zijn eerste matchpoint in de vierde set meteen toe. © AFP

Verdrinking John McEnroe noemde het na de wedstrijd op de baan in een interview met Tsitsipas, die hij prees om zijn serve- en volleyvaardigheden, een wisseling van de wacht in het tennis. Federer haalde daarover zijn schouders op in de persconferentie en zei dat hij die verhalen over de nieuwe generatie al tien jaar hoorde. Hij kondigde ook aan dat hij voor het eerst sinds 2015 weer op Roland Garros zal spelen. Vorig jaar baarde Tsitsipas als jongste speler op Wimbledon al opzien door daar de vierde ronde te bereiken. De zoon van een Griekse vader en een Russische moeder bleek geen eendagsvlieg te zijn. Hij werkte zich op naar de 15de plek op de wereldranglijst en wordt gezien als één van de gezichten van een nieuwe generatie topspelers. Tsitsipas wordt gecoacht door zijn Griekse vader en Patrick Mouratoglou op diens tennisacademie in Zuid-Frankrijk. De Fransman prijst zijn pupil voor zijn werkethiek. De 1,93 meter lange Griek is bloedfanatiek en kent geen angst. Die instelling heeft hij te danken aan een ervaring op zee waarbij hij bijna verdronk. Na een future-toernooi in het Griekse Heraklion ging hij zwemmen met een vriend. Een gevaarlijke stroming zorgde ervoor dat ze de zee in werden gesleurd. De twee werden overspoeld door hoge golven en gingen kopje onder. Tsitsipas kwam in ademnood en werd gered door zijn vader. Sinds die ervaring zegt de debuterende kwartfinalist verlost te zijn van angst om te verliezen.

