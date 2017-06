Trustkoning Gregory Elias is zich van geen kwaad bewust

Aanleiding voor de parlementaire ondervraging zijn de Panama Papers, de onthullingen in onder meer Trouw en Het Financieele Dagblad over dubieuze belastingconstructies. Die zijn gebaseerd op de gelekte boekhouding van advieskantoor Mossack Fonseca in Panama. In de Panama Papers komt de naam van Gregory Elias 312 keer voor, van 2004 tot en met 2014.

Elias vertelde de Tweede Kamerleden dat hij in het verleden voor vijftien tot twintig bedrijven gebruik maakte van de diensten van Mossack Fonseca. Nu is het aantal beperkt tot twee of drie. Hij sprak tegen dat de constructies die hij met zijn kantoor United Trust optuigt zijn bedoeld om de belasting te ontwijken of te ontduiken. Een belastingadviseur bedenkt een bouwwerk aan bv's. Elias richt de bedrijven op en wordt bestuurder namens de eigenaar die op de achtergrond blijft.

De Curaçaose trustkoning bracht behoedzaam de boodschap over dat er niks mis is met zijn zaken. Eerder deze week betoogde de Belastingdienst dat het opzetten van een constructie in het buitenland of op Curaçao zeer verdacht is. "Dan gaat er een rode vlag omhoog", zei een van de ambtenaren, want het is vrijwel altijd een manier om de echte eigenaar van kapitaal te verhullen en om de belasting te ontwijken of te ontduiken.

Elias gaf toe dat het logisch is dat iemand voor Curaçao kiest als hij daar 15 procent belasting betaalt en in Nederland 25 procent. "Maar ik noem dat geen ontwijking maar een besparing. Het is volgens de regels." PvdA-Kamerlid en commissievoorzitter Henk Nijboer hield hem voor dat bij belastingontwijking constructies worden gebruikt die daarvoor niet zijn bedoeld. Elias: "Leg mij maar uit wat er verkeerd is."

Controle en transparantie Gregory Elias zei de enquêtecommissie dat hij altijd de identiteit controleert van mensen die geld bij hem willen onderbrengen en ook de herkomst van de centen verifieert. "Ik werk volledig transparant." Vorig jaar was er volgens Het Financieele Dagblad bij zijn kantoor een doorzoeking omdat hij ook optrad namens Emsley Tromp, directeur van de centrale bank van Curaçao. Die werd beschuldigd van belastingfraude en witwassen. Dat United Trust precies weet wie de klant is en hoe hij aan zijn geld komt, is in tegenspraak met bevindingen van De Nederlandsche Bank. Die constateert, zonder namen te noemen, dat het bij 60 procent van de trustkantoren ernstig mis gaat en dat bij de rest de zaken ook niet op orde zijn. Elias zei dat er bij hem ook weleens iets mis is, want overal worden fouten gemaakt, maar dat is een uitzondering.

Financieel acrobaat Gregory Elias (64) werd geboren in Willemstad, Curaçao, maar studeerde rechten in Amsterdam. Na zijn studie keerde hij terug naar de Caraïben en werd daar een ware financieel acrobaat. Hij staat met een vermogen van tientallen miljoenen in de ranglijstjes der rijken. Hij beheert bv's en richtte een groot jazzevenement op en een Curaçaose equivalent van het Rotterdams filmfestival. Vorig jaar betaalde hij een optreden van de Rolling Stones in Havana. Lees ook: Trouw-journalist ondervraagd door Kamercommissie Panama Papers

