Trumps voormalige adviseur Flynn gedagvaard door Senaatscommissie

Volgens de Republikeinse Senator Richard Burr en de Democratische Senator Mark Warner werd Flynn al op 28 april verzocht om de documenten te overleggen. Maar zijn advocaat weigert medewerking aan het onderzoek.



Flynn werd nog geen maand na zijn aanstelling ontslagen door Trump, omdat hij geen openheid van zaken had gegeven aan vicepresident Mike Pence en andere topambtenaren over zijn communicatie met de ambassadeur van Rusland in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.



Flynn's banden met Rusland zijn ook onderdeel van een onderzoek van de FBI, die onderzoekt wat de rol van de Russen is geweest op de presidentsverkiezingen. Het hoofd van de FBI, James Comey, werd dinsdag door Trump ontslagen.

